La Lockhart est certainement réel, selon des insiders fiable ça serait la console entrée de gamme de la prochaine génération de Xbox.

À quoi cela rime ? Quel est le plan de Microsoft ? Ne va t-elle pas bottleneck la SX ? Eh bien je vous en parle

Microsoft a dévoilé sa console Xbox Series X prévu pour être la console la plus puissante du monde, mais on s'imagine bien que le prix de celle ci ne va pas être accessible à beaucoup de personnes et que finalement la Lockhart pourrait bien être le fameux "winning plan" de Phil Spencer

Aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué que le bond en termes de TF cette génération est assez impressionnant.Et bien cela est du à la 4K, si la 4K n'existait pas ou les développeurs ne donnerait pas d'importance, beaucoup moins de TF serait nécessaire.

C'est la que rentre en jeu la Lockhart, les rumeurs indique qu'elle aura :

-CPU Zen 2 8/16

-GPU RDNA2 4 ou 6TF (équivalent à une 2060)

-Velocity Architecture avec son SSD custom

-Ram GDDR6



Ce qui donnera théoriquement une console très optimisé pour le 1080p60fps avec du Low end Ray tracing grâce à son RDNA2, cela sera un travail de "Scalability" pour les développeurs, les jeux sur SX qui tourneront en 4K60fps avec du high end Ray tracing, tourneront en 1080p60 low end RT sur Series S.

Et donc la Series S ne va pas bottleneck le game design ? Non car les 2 auront les mêmes composants CPU,GDDR6,SSD sauf un peu moins de mémoire Ram et puissance GPU (n'oubliez pas que c'est une console opti pour le 1080). Regarder ce comparatif :

Vous pouvez voir les performances qu'affiche aujourd'hui une 2060 en 1080p Ultra en moyenne. Maintenant imaginer avec le Mesh Shaders,VRS comment cette carte pourrait encore mieux performer tout en supportant un low end RT

Je sais pas vous mais moi la SX me rappelle beaucoup la XBOX OG dans la philosophie et un peu dans le design notamment l'effet d'optique vert au dessus.Ma théorie serait que la Xbox Series S rappelle beaucoup la XBOX 360 et sa philosophie de l'accessibilité et son rapport qualité/prix incroyable mais aussi pourquoi pas dans le design ?Mon avis sur son l'impact qu'elle peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, on le sait tous, les casus domine et qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au 4K,technologie etc... Mais ou joue leur pote et si leur parents sont en mesure de mettre un prix de +400.Mais cela ne s'arrête pas la, la Series S pourrait être la console d'appoint d'une personne qui à uniquement une switch et cherche à avoir une expérience next gen en vue des tiersou bien encore quelqu'un qui est uniquement sur Playstation et qu'une ou plusieurs exclusivité xbox l'intéresse.Mais aussi et surtout selon moi, le combo Series S x Game Pass qui pourrait être un élément clé.Qu'est ce que vous pensez ? Débattre dans le calme et le respect my friends.