Yo, tout le mondeA la base, je suis plutôt anti-démat'. Pas autant que certains, mais quand même (p'tit article sur le sujet bientôt, d'ailleurs).Mais en ces temps particuliers de confinement ET de soldes sur les différents stores, y'a quand même matière à craquer sur deux trois trucs.Voilà la liste des trucs qui m'intéressent :- Je me suis prispour seulement... 8 € !! o_O le jeu se monnaye encore 30€ un peu partout, donc là, j'ai trouvé ça super intéressant. D'autant que ça faisait des plombes que je voulais me le faire - j'ai vraiment adoré le reboot de Tomb Raider, découvert sur PS4 Pro en 60 fps, je l'ai même préféré à la série Uncharted.- C'est peut-être débile, mais je me suis pris également, pour genre 4€ ! C'est juste que j'ai un souvenir de fou sur ce jeu, c'était mon premier jeu Xbox 360 et ma mâchoire se décrochait tout le temps. J'ai égaré mon exemplaire depuis dans divers déménagements, et je voulais me le refaire depuis longtemps. Le patch One X pour y rejouer en 4K tombe à pic- J'ai aussi failli prendre, pour son mode solo parait-il super sympa. Il est à moins de 5€. Le seul truc qui me retient, c'est que la version boîte se trouve pour 9 €, donc je pense plutôt l'inclure en bundle dans une future commande de bluray de films, ou autre.- Y'a un p'tit jeu sympa, en FMV, comme au temps du Méga CD - mais cette fois avec du budget, d'excellents acteurs et dialogues - qui s'appelle. Je ne connaissais pas du tout mais j'en ai lu de super critiques. Et il coûte moins de 5 €, donc je pense me le prendre.- Là encore, je serais plutôt enclin à le prendre en boîte, mais le prix va sans doute me faire passer à la caisse : lacoûte 9€ (un peu plus sur Xbox, genre 13€), alors qu'en boîte, faut parfois monnayer entre 30 et même 50 (!!!) quand le stock est en rupture. Depuis le temps que je veux me refaire un tour dans Rapture et découvrir ses suites (leest dans mon backlog PS3 depuis des lustres - en boîte et tout - mais quitte à y jouer de nos jours, autant le faire dans de meilleurs conditions que du 720pFaut vraiment que Nintendo arrange ce putain de store. 300 offres toutes mélangées, qui s'enchaînent sur une seule page sans aucun système de classement, où les gros titres se mélangent aux productions genre smartphone... c'est juste pas possible. Bref.: une petite réduc' sur ces titres Sega Ages qui sont déjà très peu onéreux (moins de 7 € d'habitude, moins de 5€ en solde) et surtout de très grande qualité. Par exemple, pour Virtua Racing, c'est pas un portage. Les mecs ont carrémentà l'identique. Sauf que maintenant, on a du 60 fps et une réso HD. De quoi redécouvrir ce classique de dingue, issu d'une époque où on s'emmerdait même pas à texturer les polygones (blagounette) mais où le gameplay était furieusement efficace.: je pense aussi me prendre celui-là, ne serait-ce que pour découvrir les origines de cette série apparemment mythique. Et puis, faut soutenir la marque Sega Ages si on veut davantage de titres.: j'ai entendu que du bien de ce petit jeu / remake. Ça a l'air très chouette, et c'est maintenant dispo à 7€. Là encore, je me dis :. Oui, mais à près de 30 balles, quand même. Pour un p'tit jeu de 700 mo... oui c'est bon, ma carte micro SD devrait s'en remettre.- La suite inédite - Monster Boy - est elle à 17€. Encore trop cher pour des soldes, selon moi, surtout pour un titre démat' only... et en même temps, importer la version boîte ricaine coûte plus de 60€ donc, je vais peut-être craquer aussi...Et vous, des jeux qui vous ont intéressé dans ces soldes ?