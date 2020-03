Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de l'architecture de la PS5 par NX Gamer

■Malgré les similitudes entre les deux consoles, Sony et Microsoft ont opté pour deux stratégies différentes :*La Xbox Series X pourra compter sur une puce plus large avec 56 CUs (52 actifs) et une fréquence constante mais plus basse par rapport à la PS5.*La console de Sony c'est plutôt l'inverse avec une puce plus petite 40 CUs (36 actifs seulement) mais en contrepartie des fréquences variables et beaucoup plus hautes.■Selon NXG si Sony peut atteindre cette fréquence assez haute des 2.23 GHz du GPU c'est en partie possible grâce au passage au 7nm et l'architecture RDNA 2 mais surtout à la solution de refroidissement qu'ils ont conçu.■Les fréquences variables sur PS5 que ça soit pour le CPU (jusqu'à 3.5 GHz avec SMT) ou le GPU (jusqu'à 2230 MHz) ne sont ni un overclock ni un simple mode boost, c'est simplement le niveau maximum de la puce, elle fonctionnera à cette limite théorique quand ça sera nécessaire, la console tournera à 10.3TF la majorité du temps et les baisses seront de seulement 50 MHz à partir de cette fréquence maximale et dépendra selon les besoins des jeux et les choix des développeurs (Mark Cerny a parlé de 2-3% niveau baisse fréquence lorsque le CPU ou le GPU est au maximum).■Pour résumer l'idée autour de la PS5 :-Consoles classiques : puissance variable (consommation d'énergie) et horloges fixes (fréquences).-PC : horloges variables et puissance variable.-PS5 : puissance fixe et fréquences variables.■Contrairement aux consoles précédentes, le système de refroidissement de la PS5 semble être pensé et conçu autour de la cohérence du niveau de puissance, ce qui signifie que les performances de la puce seront toujours cohérentes sur chaque PS5 et niveau performance chaque jeu va tourner à son maximum la plupart du temps et n'aura pas besoin de se soucier de la consommation électrique.■Grâce à la technologie SmartShift d'AMD l'échange de puissance inutilisée entre cpu/gpu sera possible.■Sur le papier la Xbox Series X a ~1.87TF (+18%) de plus que la PS5 ce qui signifie plus de pixels à l'écran, en revanche un jeu pensé autour du sub-systeme de ram et du SSD de la PS5 ne pourra pas être porté sur la XSX sans compromis drastiques.■Ce n'est qu'une théorie mais selon lui : la PS5 peut avoir jusqu'à 15,5GB sur les 16GB de mémoire GDDR6 disponibles pour les jeux avec la mise en cache du système d'exploitation sur le SSD qui libérera de la ram, mais ça reste à vérifier.■Le SSD de la PS5 est 55 fois plus rapide que le disque dur des PS4/XB1 (qui était au passage le goulot d'étranglement sur l'ancienne génération) et plus de deux fois plus rapide que celui la Xbox Séries X (+129%), c'est presque un retour aux cartouches de jeux.■Sur l'ensemble de la bande passante disponible sur la console de Microsoft à son meilleur niveau elle est 25% plus rapide, la bande passante sur PS5 est de 448 GB/s mais constante sur l'ensemble des 8 puces de 2GB de mémoire et est donc 20% plus lente que les 560 GB/s de la XSX sur ses 10GB mais 33% plus rapide sur les 6GB restantes, il pense que pour les développeurs tiers avoir une bande passante constante sur l'ensemble des 16GB sera plus facile et reste un meilleur choix.■Sur les jeux multi plateforme, la XSX aura toujours la meilleure résolution mais l'écart avec la PS5 sera beaucoup moins important qu'il ne l'était entre la PS4 et la XB1.■Concernant le ray-tracing, il pense que la Series X aura l'avantage.■La PS5 a le potentiel de faire plus par sa conception sur les jeux. Si elle est bien exploitée, elle pourra être plus performante que la XSX dans d'autres cas.■Il pense que la console sera 50$ moins cher que la Xbox Series X.■Sony a une vision d'avenir, selon lui la PS5 ne sera dépassée que lorsque les SSD à 8 GB/s et plus + seront disponibles dans le commerce.