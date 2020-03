Divers articles profonds comme mon "Bip"( avec bcp de crtl c ) parlant de la puissance des TF ( juste un écart de 2tf), de vitesse des SSD explicitant le fait que:" c'est moi qui est la plus grande .... non c'est moi, je vais plus vite et je vais tripler ma puissance ( je grossis léger) "....

et bien personne.

Période de confinement oblige, des cours par internet sont mis en place afin que nos chers étudiants , les têtes pensantes de notre futur ( cela fait peur) puissent continuer leur formations diverses.Et depuis lors dans le flux de l'activité du site, nous constatons que beaucoup suivent des formations accélérées en informatique et même comme ingénieur .... de par les différents sujets postés!!!Si nous y portons un "oeil attentif", nous constatons:Je sais que bcp de sites de Q payant sont gratos dans le contexte actuel . Et même ici, sur un site de jeux cela tourne au concours de ZiZi et à la masturbation (cérébrale)Put..... péripatéticienne!!! que c'est loin l'époques de bits .... moi j'ai qu'une bite et pourtant, je ne dis pas que j'ai la plus grosse ...même si on m’appelle Roco pour les intimes grrrrSi non pour en revenir au sujet principal, mais qui a la plus grosse ?Actuellement , nous n'avons que des données brutes des consoles, qui ne prennent pas en compte les optimisations logicielles et les algorithmes développés par Microsoft et Sony. La gestion du ray tracing, ou du son, ou encore des fonctions comme le variable rate shading ou la capacité d’upscale de l’image en 4K sont autant d’éléments où Microsoft et Sony pourraient se différencier.Pour souligner mes dires, je vous conseille de regarder fortement la video de Lusty qui résume parfaitement les deux consoles en termes de données brutes et son point de vue est intéressant. Moi même, j'émettais des doutes sur l'apport du SSD et je le minimisais. Par contre je soulignais que si il n'était pas exploité , il ne servirait à rien.Bon visionnage