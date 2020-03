Microsoft, Nvidia et AMD se sont associés pour proposer DirectX 12 Ultimate, une évolution de l’API DirectX 12 qui devient compatible avec les futurs jeux de Xbox Series X en plus des jeux PC.









On ne présente plus DirectX, la boîte à outils à destination des développeurs qui permet d’intégrer facilement une large batterie d’effets graphiques dont la prise en charge est garantie par Windows. Chaque itération de DirectX connaît des évolutions progressives jusqu’à ce que l’API passe à la version suivante, et c’est exactement la démarche de Microsoft avec DirectX 12 Ultimate (DX12U). Cette évolution de DirectX 12 se présente donc comme sa version « Ultime », qui rassemble tous les outils essentiels, mais également les plus récents, mis à disposition pour les développeurs. Outre des ajouts notables, DirectX 12 Ultimate est également présenté comme la première mouture de l’API qui concerne également le monde des consoles, puisqu’elle pourra être utilisée dans le développement des jeux à destination de la Xbox Series X.



DX12U embarque dans son paquetage la version 1.1 de DirectX Ray-Tracing (DXR), mais aussi les technologies Variable Rate Shading, Sampler Feedback ou encore Texture Space Shading qui sont toutes prises en charge par l’architecture RDNA2 d’AMD. C’est loin d’être un hasard, puisqu’on trouvera celle-ci au cœur de la Xbox Series X. Les futures cartes graphiques d’AMD seront compatibles avec DirectX 12 Ultimate.



Pour autant, Nvidia n’est pas bien loin et s’en tire même très bien puisque le fondeur peut déjà se vanter de proposer des cartes graphiques capables de prendre en charge DX12U : la version DXR 1.1 co-développée avec Nvidia fait même office de base de lancement de cette nouvelle évolution de l’API. Ainsi, si vous disposez d’une carte graphique Nvidia RTX haut de gamme sortie depuis 2018, il est fort probable que votre PC soit déjà prêt à goûter à DirectX 12 Ultimate. La future nouvelle gamme du fondeur, la 30xx, devrait mettre ce point encore davantage en valeur.



Parmi les premiers jeux qui prendront en charge DX12U, on trouve de futurs gros titres comme Cyberpunk 2077 et Watch Dogs : Legion, mais également des jeux déjà sortis tels que Control ou MineCraft. Une liste qui va clairement se rallonger au fil des mois, en particulier avec les annonces d’exclusivités Microsoft pour la Xbox Series X et le PC. Évidemment, cette nouvelle ne concerne pas la PlayStation 5, qui n’utilise pas Windows dans son fonctionnement.