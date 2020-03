Je poste pas souvent, je suis un vieux de la vieille depuis jeux-france et je suis nostalgique de cette période et de la génération lycée collège pour ma part et je rematte régulièrement des vidéos de jeux vidéos de 10 ou 15 ans mais alors si y'a bien un truc qui a changé, en bien, c'est que les joueurs acceptent moins entre guillemets des merdes pareils où on te ment et on te prends pour un con.



Mais alors là mes amis Kinect c'était quelque chose.



Le fait qui il y est moins en moins de ces conneries fait plaisir et le fait que les joueurs ont une résonance beaucoup plus importante que par le passé pour gueuler contre les escroqueries et faire bouger les choses est sain pour tout le monde même si, bien sûr, il y a encore des dérives mais je trouve qu'on va dans le bon sens.