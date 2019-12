Le problème de la WiiU, c'était pas seulement le nom, mais aussi le design qui ressemblait à la Wii, et les gens qui disait "mais la tablette est un accessoire?" et côté technique c'était pas non plus la folie.Mais si je vois ça :et ça :Je vois pas du tout en quoi on peux confondre les deux, faut vraiment le faire exprès, car même ma sœur qui n'est pas JV à compris de suite que c'était pas la même choses, alors si les "gamers" savent pas... lol