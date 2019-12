Multi machines

La génération Saturn et Playstation fut la première ou j'ai eu les consoles peu après la sortie, j'en ai donc connu les débuts et la fin. Même si dans l'ensemble j'ai un peu moins accroché à cette génération (je préférais l'ambiance de la gen précédente), c'est pourtant là que se trouve la machine qui m'a offert les meilleurs jeux : la Saturn. Pour moi aucune machine sortie avant ou après n'aura su me procurer les sensations de cette console, c'est comme si la plupart des jeux étaient développés pour moi, selon mes gouts, là où les autres machines proposaient des jeux certes excellents, mais moins calibrés à ce que je recherchais.J'ai beaucoup aimé la Playstation niveau jeux aussi, mais à l'époque j'ai détesté le fabriquant en lui même pour ses pratiques de merde à coup de chéquier pour obtenir les exclusivités (il ne se passait pas un mois sans que les magasines n'annoncent que tel ou tel jeu devenait exclusif à la PS suite à un accord), ainsi que la fiabilité pourrave de la console (surtout que pour notre console à mon et mon frère ils n'ont jamais rein pris en garantie ces connards, on a acheté 2 fois la console et les 2 sont mortes). Pour le "vol" d'exclu perso je n'étais pas concerné car j'avais les 2 machines, mais certains de mes potes qui ne pouvaient en avoir qu'une étaient bien deg de se faire niquer plusieurs jeux de la sorte !!Quand à la N64, ce fut ma plus grosse déception, surtout après une Snin complètement fabuleuse, là j'ai pris une douche froide. La majeur partie des jeux avaient un brouillard de merde, et je n'accrochais vraiment pas aux jeux Big N de façon générale, pareil pour ceux des tiers à quelques exceptions près.Bon je préviens tout de suite, pour cette catégorie, il y a un bon gros paquet de jeux citésArmez-vous de patience pour tout lire (si vous allez jusqu'au bout).-Albert Odyssey (Saturn) : Un RPG pour commencer, et il y en aura d'autres (autant les 16bits c'était pour moi l'âge d'or des jeux de plate forme, autant les 32bits à mon sens ce fut RPG et courses 3D). Albert Odyssey était une petite pépite en 2D avec un chara design magnifique, de belles musiques, et un univers enchanteur. J'ai passé de longues heures dessus sans capter un mot de l'histoire (merci les RPG pas sortis chez nous ha ha ha), comme beaucoup de jeux Saturn que j'ai fais. En tout cas j'ai adoré ce titre et il m'a laissé un superbe souvenir.-Alien Trilogy (Playstation) : Je suis fan d'Alien depuis que je suis gamin, du coup forcément j'ai craqué sur ce jeu, et je n'ai pas regretté !! L'ambiance était géniale, les musiques bien pesantes, les sons ... l'univers ... franchement j'ai été plongé dedans du début à la fin malgré un manque de variété dans les décors et des put... de mots de passe que tu passais une journée à taperJ'adore.-Astal (Saturn) : Grosse claque que ce Astal, il s'agit d'un petit jeu de plate forme prévu pour être une démo 2D à la base et qui est finalement devenu un mythe sur la console. Doté de graphismes à tomber à la renverse, d'un univers somptueux, et d'une ambiance génialissime, Astal est longtemps resté le titre à abattre dans sa catégorie avec Rayman. Dommage qu'il ne soit pas sorti chez nous !!!-Burning Rangers (Saturn) : Autre grosse claque signée la Sonic Team, Burning Rangers c'était un peu la réponse du studio à ceux qui disait que la machine ne pouvait pas faire de 3D correcte, de transparence, ... De plus le jeu est juste génial, original, avec un super chara design, c'est jouable, ... Une vraie pépite comme on aurait aimé en voir plus.-Command & Conquer (Playstation) : Ma première vraie expérience RTS, et quelle claque. C&C c'était le jeu qui te donnait la sensation d'être un génie quand tu y jouais, que tu construisais ta base, attaquais, et terrassais ton ennemi. J'ai passé des heures dessus pour essayer d'améliorer ma vitesse d’exécution, et fracasser le plus facilement et le plus vite possible l'armée adverse. J'ai adoré ce jeu.-D (Playstation) : Au départ je dois bien avouer que je n'étais pas attiré par ce jeu. C'est un pote qui m'a invité pour le faire avec lui et on est tombé amoureux du jeu et de son ambiance (le pauvre vendeur n'en pouvait plus pendant 2 semaines mon pote l'a appelé tout les jours pour savoir si le jeu était arrivé). Pourtant c'est un genre de jeux qui n'est pas dans mes cordes (les trucs ou tu ne fous rien et où il n'y a que de l'histoire bof bof) mais celui là j'ai scotché dessus et je suis devenu ultra fan des jeux de ce genre à cause de lui (Torico, Le Manoir des Ames Perdues). Ces fins de fou en plus ...-Dark Savior (Saturn) : L'équipe responsable du mythique Landstalker à remis le couvert et nous a pondu une nouvelle merveille. Dark Savior est un action RPG plate forme ultra réussi sur tout les plans. Il était beau, long, parfaitement jouable malgré la 3D isométrique, prenant, avec un superbe univers, et un scénario original puisque modifié en fonction du temps que l'on mettait à finir le premier niveau sur le bateau (5 scénarios possibles). Génial.-Deep Fear (Saturn) : Ce jeu c'est la réponse de SEGA au Resident Evil de Capcom, et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Deep Fear à su reprendre les codes du célèbre survival mais en réussissant à se créer un vrai univers à part (ce que ne sont pas parvenus à faire les autres clones comme Overblood par exemple). Ici on était dans une base sous marine, avec une gestion de l'eau originale pour l'époque et plus complexe avec aussi une gestion de l'oxygène. L'ambiance était démente grâce notamment aux compositions signées Kenji Kawai (Ghost in the Shell), une réalisation efficace, des cinématiques hallucinantes pour l'époque et une histoire plutôt sympa !! Vraiment génial.-Destruction Derby (Playstation) : Haaaaa l'un des 3 titres qui ont permis le Saturnicide au lancement des 2 consoles aux côtés de Wipe Out et de Toshinden. Destruction Derby c'était la claque instantanée grâce au dynamisme du jeu, ses voitures qui s'abimaient, sa 3D à tomber par terre ... c'était du fun à l'état pur, et le genre de jeu qui te faisais dire : Ok il me faut une Playstation c'est obligé. Qui n'a as passé des heures ne serait-ce que sur le CD de démo de l'époque ??-Dragon Force (Saturn) : Mon jeu mythique de la Saturn, celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures, que j'ai recommencé un nombre incalculable de fois, ... Dragon Force c'était LE titre que je n'attendais pas vraiment et qui m'a péter toutes les dents tellement l'impact à été fort. C'est aussi le premier jeu sur lequel j'ai passé 23h non stop (ha si la pause pipi et bouffe). J'étais scotché à mon écran sur chaque bataille, à gérer mes troupes, la gestion des châteaux, ... le chara desgin était génial (put... Junon, Leinhart, Mikhal, Teiris ...), la réalisation somptueuse, les différentes troupes, le nombre de généraux à capturer, ... Une tuerie pure et simple, et dont la suite n'a à mon sens pas réussi à produire le même effet malgré de nouvelles possibilités et un design signé par le maître Nobuteru Yuki (Escaflowne).-Enemy 0 (Saturn) : Après la claque que m'avais mis D, forcément j'ai craqué sur sa suite, Enemy 0. Il faut savoir que ce jeu m'a couté put... de cher !!! Je l'ai acheté en import à l'époque (trop peur qu'il ne sorte pas chez nous) à 550 boules !! Arrivé à la maison, chiotte le jeu ne fonctionne pas je retourne à la boutique en sueur tellement j'étais deg, et là on me dit que mon adaptateur (ST Key) ne fonctionne pas avec ce jeu et qu'il fallait passer sur l'Action Replay. Du coup j'ai relaché 350frs et je suis rentré au pas de course pour y jouer. Résultat je suis resté bloqué au bout de 20mn de jeu, j'étais désespéré. Et puis il est sorti en France et là j'ai sauté dessus pour me rendre compte que j'étais bloqué pour rien .... la merde. Mais du coup je me suis mis à fond dessus et quelle baffe. Ce jeu m'a bien plus foutu les boules que Resident Evil, la réalisation était incroyable, l'ambiance et les musiques ahurissantes ... et puis le plaisir de retrouver Laura (il faut savoir que Kenji Eno à voulu créer ses personnages en tant qu'acteurs virtuels, et donc les réutiliser dans plusieurs jeux) ... juste dommage que l'histoire soit pompée sur Alien ... mais alors quel jeu.-Golden Eye (Nintendo 64) : Qui ne connait pas Golden Eye, le seigneur des soirées entre potes, le tueur d'amitié, l'empereur de la 64 ... Qui n'a pas passé des heures et des heures en multi sur ce jeu au point d'en oublier tout le reste ... Un indémodable de la machine sur lequel je me suis éclaté avec mes potes.-Grandia (Saturn) : Le mythe est né, Grandia, ce fut ma plus grosse claque RPG "classique" de la génération. Alors que je n'avais pas accroché à FF7, celui-ci m'a complètement subjugué du début à lafin malgré la barrière du japonais qui m'aura bien fait galéré à certains moments. Mais quel pied, quel univers, ce travail sur les décors, ce design, ces musiques, ce système de combat grandiose et inimitable ... ce jeu est un chef d’œuvre absolu qui passe les années sans vieillir (contrairement à son concurrent direct qui est imbuvable aujourd'hui visuellement). Je suis ultra fan.-Guardian Heroes (Saturn) : La Rolls des Beat'em All est là. Guardian Heroes, c'est du grand art, du Treasure au plus haut niveau de sa forme. Un jeu de furieux, ça pète dans tout les sens, les musiques sont énormes, les crises de rire sont garanties, et en prime on avait le système de choix de niveaux qui faisait qu'il était rare de refaire la même partie. Un jeu à la rejouabilité infinie. Magistral.-Gungriffon (Saturn) : Deuxième pépite de Game Arts sur la Saturn après Grandia, Gungriffon c'était le must du jeu de mécha. Complet, exigeant, ambiance au top, cinématiques de dingo (dont une séquence reprise dans le film Sucker Punch), et bonne durée de vie, que demander de plus ?? Ha si un jeu un poil plus joli et c'était parfait, mais en l'état c'était déjà génial.-Les Chevaliers de Baphomet 1 et 2 (Playstation) : Que dire de ces merveilles du point & click ... Les Broken Sword ont marqué toute une génération et ce pour tout un tas de raisons. Le jeu en lui même était déjà génial, mais sa réalisation façon dessin animé était juste fantastique. Le doublage pour l'époque était excellent (les claaawwns) et l'humour génial. En plus ils vieillissent super bien. Le panard total.-Loaded (Playstation) : Qu'est ce qu'il m'avait impressionné et fait jubiler ce jeu ... jouer des psychopathes qui essayent de s’échapper de la prison, mais avec une violence inouïe pour l'époque. J'ai été marqué par les ennemis qui s'étalent dans une bouillie de chair et de sang quand ils explosaient sous les tirs. C'était ultra addictif, délirant, et complétement défoulant. Je suis fan.-Magic Knight Rayearth (Saturn) : Autre grosse claque RPG (mais plus action), MKR était une belle réussite aussi. Commande en manga de SEGA au studio Clamp à l'origine pour avoir une base afin de sortir un RPG pour le lancement de la Saturn, ce titre à marqué pas mal de monde. La réalisation était superbe (que ce soit les phases RPG ou shoot), l'ambiance excellente, on avait les musiques de l'anime ainsi que des passages entiers d'ailleurs, le jeu était prenant, et vraiment bien géré. Franchement un super taff sur ce jeu que je conseille fortement-Mr Bones (Saturn) : Attention OVNI, mais alors quel ovni !! Mr Bones, c'est le meilleur pot pourri que l'on puisse trouver en terme de variété de gameplay. Il y avait de tout ou presque, plate forme, énigmes, course, simili shoot, jeu d'adresse, musique, ... et à chaque fois c'était bon. Ce passage avec les riffs de guitare à aligner ... le jeu mettait en place un squelette réveillé de son éternel sommeil avec ses compère du cimetière par un savant maléfique. Seulement si tout les autres morts ont les yeux rouges et sont du mauvais côté, lui par contre à les yeux bleus et garde sa conscience. Le personnage avait un charisme de malade, les niveaux (bien que très difficiles pour la plupart) filaient un plaisir de dingue, l'ambiance musicale façon blues était démentielle, ... franchement c'est un des meilleurs jeux de la gen (tellement que certaines des épreuves du jeu ont été reprises dans Mario Party et Sonic Shuffle), et son seul défaut réside dans l'absence de langue française qui rendait difficile l'appréhension de certains niveaux comme le concours politique.-Mystaria (Saturn) : Autre RPG, mais version tactical ce coup-ciMystaria m'avais transporté à l'époque avec son univers médiéval féérique et sa superbe bande son !! Le design était particulier mais les personnages ne manquaient pas de charisme pour autant. Mais ce qui rendait ce jeu spécial, c'était la progression des attaques que l'on découvrait au fur et à mesure. Voir Ferral passer du simple "punch" au "hundred punch" et gicler l'ennemi de sa place, ou bien le petit soldat qui se transformait en dragon et faisait place nette ... c'était juste le pied. Je n'ai retrouvé cette sensation plus tard que sur Shining Force 3. Le jeu n'était pas bien long mais alors qu'est ce qu'il était bon.-Panzer Dragoon 1 et Zwei (Saturn) : Ceux-là inutile de les présenter aussi, ils font partie de l'image de la Saturn, et ont en partie construit le mythe autour de cette console. Les Panzer Dragoon (enfin les 2 premiers) sont des shoot à l'univers fabuleux. Ils ont réussi dès le premier volet déjà à construire une base solide, avec une histoire originale pour le genre, une bande son fantastique, un gameplay parfait, et un plaisir instantané. Le 2ème à enfoncé le clou avec une réalisation de taré, une histoire là encore superbe, et quelques ajouts (évolution du dragon, berserker, choix du chemin) qui on propulsé la saga au rang de mythe. Et c'était sans compter ce qui allait suivre.-Panzer Dragoon Saga (Saturn) : Véritable joyau de la console, Panzer Dragoon Saga est surement le RPG le plus original et le plus risqué de cette génération de console. Reprendre l'univers d'un shoot pour le transformer de la sorte, et surtout avec une telle réussite... peu de studios en auraient été capables. La Team Andromeda a relevé le défi haut la main. PDS est une pure tuerie à tout les niveaux (bon disons juste que la durée de vie est un poil trop courte). La réalisation générale était de haute volée, agrémentée d'une bande son anthologique, le gameplay prenait à revers tout les RPG qui ne faisaient que se copier la plupart du temps pour surfer sur la mode du genre, et cet univers bon dieu ... cet univers de malade !!! A noter aussi le système de morphing du dragon en temps réel qui était une vraie prouesse technique pour l'époque !!! Un monument tout simplement.-Philosoma (Playstation) : Alors que pas mal de monde le trouve moyen, moi il s'agit de l'un de mes coups de coeur. J'avais pu le faire chez un pote et je suis resté sur le cul. Les changements de vue, le renouvellement, la réalisation, ... j'ai eu du mal à rendre le pad à mon pote la première fois que je l'ai touché, la seconde aussi d'ailleurs. Je crois même que c'est le seul jeu pour lequel je m'invitais chez lui pour faire une partie. J'adore.-Princess Crown (Saturn) : Autre tuerie de la Saturn qui est malheureusement restée au Japon, Princess Crown est le premier jeu de Vanillaware, et ce fut direct un véritable coup de maître. Déjà la réalisation est une tuerie sans nom, un petit bijou encore magnifique aujourd'hui. Je me souviendrai toujours d'avoir complètement halluciné sur la taille des sprites et leur animation au dessus de tout. Une véritable baffe comme on en prend très peu en tant que joueur. Ensuite le gameplay était juste génial en plus d'être original avec ce mélange de RPG et de jeu de baston. Et enfin l'univers abordait le style propre au studio qui ne les quitte plus depuis. Une petite pépite ressortie sur PSP plus tard, mais pas chez nous malheureusement.-Radiant Silvergun (Saturn) : Haaaaa la Rolls des shoot, le monumental Radiant Silvergun ... quelle baffe je me suis pris dans les dents avec ce titre. Le nombre d'heures que l'on a passé à 2 avec les potes pour faire évoluer les armes et laminer les boss les doigts dans le nez. Ce jeu avait absolument tout pour lui, c'était de la folie furieuse à tout les niveaux !!-Rapid Racer (Playstation) : Encore un jeu malaimé que j'ai adoré. Rapid Racer n'a pas particulièrement eu de bonnes critiques et pourtant je ne compte pas les heures passées dessus pour finir toutes les courses premier, et les recommencer juste pour le plaisir. En plus le jeu jouissait d'une réalisation magnifique avec des couleurs bien vives. J'ai adoré.-Resident Evil (Playstation) : Découvert avec le même pote qui m'a fait découvrir D et Philosoma, Resident Evil a été une énorme surprise dans la mesure ou je ne m'étais pas intéressé au titre avant cela. C'te mandale dans les dents, ce put... de bond de merde quand ces put.... de chiens zombies ont traversé la fenêtre ... ce stress quand du pensais flinguer un zombie à bout portant mais que tu n'avais pas fais attention que ton chargeur était vide ... inutile d'en dire plus, j'étais complètement sous le charme du jeu comme rarement. La première pierre était posée, et j'avais hâte de voir les autres-Riven (Saturn) : Riven, c'est LE jeu qui m'a refait découvrir les sensation de l'univers qui me transporte à la manière de Another World. Autant Myst me faisait de l’œil mais je n'avais jamais sauté le pas, autant Riven, dès la jaquette je savais qu'il y aurait quelque chose de spécial que je ne retrouverais dans aucun autre jeu. Et ce fut le cas ... quel univers mon dieu, je suis resté sur le cul à chaque plan graphique tant c'était du jamais vu, d'une beauté à coupe le souffle (encore aujourd'hui les images sont hallucinante), et surtout on nageait en plein fantasme niveau ambiance avec ces décors à la fois réalistes et complètement inventés. Je ne saurais comment vous décrire ce que je ressentais en y jouant, mais j'étais vraiment dans un autre monde quand je me lançait dessus. Immortel.-Sakura Taisen 1 et 2 (Saturn) : Voici les 2 premiers volets de la saga mythique qui a fait la gloire de Red Compagny au Japon. Les Sakura Wars, au premier abord c'est un plaisir coupable, on se le lance car on a entendu parler qu'il fallait draguer les nanas pour les rendre plus fortes, que le design est superbe, et les persos hyper attachants. Et puis on découvre le jeu et là on se rend compte que Sakra Wars, ce n'est pas qu'un design avec des minettes à draguer. C'est aussi un excellent T-RPG qui file un plaisir monstre à chaque partie. Juste génial ... et puis ce générique mythique ...-Saturn Bomberman (Saturn) : Ca ça a été THE KING de nos soirées pendant plusieurs mois, LE jeu qui nous rassemblait pour jouer à 10 sur la même console (et qui avait poussé certains de mes potes à s'acheter une manette Saturn alors qu'ils n'avaient pas la console). Comment expliquer ce flot de rires, d'insultes, de plaisir, ... On passait de l'un à l'autre en 2 secondes. Le niveau du stade de foot avec les bombe qui prenaient tout l'écran quand on les envoyait dans les filets ... Monumental.-Sega Rally (Saturn) : Encore un mythe, SEGA Rally c'est LE jeu de course qui faisait rager les potes qui n'avaient qu'une Playstation, et je ne pense pas me tromper en disant que c'est le jeu de course qui supporte le mieux le poid des années grâce à un style visuel qui garde son charme, une jouabilité immortelle, des circuits parfaitement étudiés pour livrer leur saveur au fil du temps, et un fun qui ne prendra jamais une ride. Dans 10 ans le jeu sera toujours un régal à faire, ce qui en dit long sur la qualité du titre !!!-Scorcher (Saturn) : Pour changer voici un jeu malaimé que j'ai adoré (comment ça ce n'est pas le premier que je cite ?). Scorcher c'est un jeu de course futuriste dans la veine des Wipe out et Cyber Speedway, sauf que celui ci apportait pas mal de choses par rapport aux autres. Déjà l'univers était bien plus sombre au glauque que les autres jeux du genre. Ensuite les circuits étaient semés d'embuches bien galères à éviter et nous demandant parfois de sauter (il y avait une jauge de boost et une de saut à remplir avec des items disséminés sur la piste), tout en étant déjà pas forcément évidents à la base (les 2 derniers mon dieu c'était un vrai cauchemard pour les réussir). Le titre était accompagné d'une bande son techno vraiment excellente (la piste du 2ème niveau, The Suburbs", était juste hallucinante) pour accompagner l'ensemble. Son seul défaut, c'était l'absence de mode 2 joueurs, ce qui l'a un peu plombé à l'époque, et pourtant il avait vraiment LE truc qui fait que je l'ai adoré.-Shining Force 3 (sc 1,2,3) (Saturn) : Enième jeu mythique de la console, les 3 scénarios de Shining Force 3 représentent ce qui s'est fait de mieux niveau T-RPG à mon sens. Déjà l'histoire était complexe et bien travaillée, les persos avaient un charisme de ouf, les musiques de Sakuraba étaient sensationnelles, et puis ce gameplay ... mais que c'était bon. Il faut savoir qu'il s'agit de l'un des rares T-RPG à proposer une vraie aventure en plus des combats (les T-rpg en général c'est du combat et basta), avec des villages superbes à visiter tant ils étaient bien rendus (l'église avec ses reflets sur le sol ... les fontaines, ...). Ensuite niveau système de combat, c'était un pur régal avec ses icônes simples à prendre en main, le basculement en 3D pour les attaques qui te mettais une mandale de ouf, et puis l'évolution de ces attaques ... on était plusieurs amassés derrière l'écran à balancer des "bouuuum" à chaque fois qu'un personnage alignait les coups sur les soldats adverses .... et puis ces invocation de ouf ... Thanatos, Wendigo ... un vrai bonheur que j'aimerais tellement voir ressortir avec un vrai remake !!!-Thunder Force 5 (Saturn) : Autre shoot qui m'a mis une grosse claque, Thunder Force V était aussi bon que Radiant Silvergun pour moi niveau plaisir. Déjà les musique de hardos envoyaient du steam comme pas permis. Ensuite le jeu était nerveux et gardait le système d'armes qui faisait la force du 4ème volet. Le jeu était en plus d'une beauté diabolique à sa sortie avec des effets de malade et des boss hallucinants. Un put... de régal du début à la fin ce jeu. Ce fut d'ailleurs le dernier bon jeu de la saga car son retour sur PS2 avec le 6ème volet à été tout sauf une réussite. Vraiment dommage (surtout que je me suis précipité dessus en import comme un con et qu'il m'a couté cher, un peu comme Virtual On Marz qui était une vraie merdasse infâme).-Tomb Raider (Saturn) : Autre saga devenue légendaire avec le temps, Tomb Raider à été l'un de mes plus gros coups de cœur sur cette génération. Bon on ne va pas se leurrer, la première chose qui scotchait sur ce jeu c'était la réalisation complètement hallucinante. C'était juste à tomber par terre tellement c'était beau et fluide, un véritable tour de force. Ensuite, le gameplay était incroyable en ce temps là, avec une liberté jamais vue, des gunfights frais, et un univers lui aussi jamais vu. Tomb Raider, c'était le renouveau d'un genre à lui tout seul. Mythique.-Torico (Saturn) : La encore c'est un pure coup de cœur. Ce jeu je l'ai acheté en jap à l'époque pensant qu'il ne sortirais jamais chez nous. Et quelle baffe, mais quelle baffe. Il s'agit d'un jeu d'aventure en vue subjective façon D ou Enemy 0, mais dans un univers complètement à part. Le personnage se réveille en prison et a perdu la mémoire. Il parvient à s’enfuir et se retrouve dans cette ville complètement décalée ou les habitants se révèlent particulièrement mystérieux. Dans un sens j'ai envie de dire que Shadow of Memories en a repris pas mal de codes tant il est proche sur certains aspects. On pouvait aller d'un endroit à l'autre dans cette ville à la modélisation de toute beauté. Puis intervenait le moment où on allait sur la lune, et là c'te claque monumentale ... jamais je n'avais vu un truc qui m'emballait autant niveau design. Une pure merveille. Malheureusement je suis resté bloqué à cause de la barrière de la langue. Je l'ai racheté en version Euro par la suite quand il est sorti, et j'ai enfin pu le finir (comme pour Enemy 0 je suis resté bloqué pour une connerie). Ce jeu est immortel pour moi, un vrai coup de cœur.-Toshinden (Playstation) : Celui là il en aura marqué des esprits à sa sortie. Sur le coup, nous étions tous sur le cul avec cette bombe de jeu de combat en 3D. Alors avec le recul, clairement le jeu n'était pas si bon, et il a salement vieillit, mais à l'époque, on se fendait la gueule dessus, on enchantait les parties, et c'était bien le principal.-Turok 2 (Nintendo 64) : Autre seigneur de nos soirée multijoueur sur la N64, Turok 2 nous à flingué pas mal d'heuresAlors que je n'avais pas aimé le premier (foutu brouillard de merde), j'ai joué au 2 avec une grande appréhension, mais je suis tombé amoureux du multi joueur, et surtout de l'arbalète. Perso je me suis autant éclaté sur le multi de celui-ci que sur celui de Golden Eye, c'est vous dire à quel point j'ai aiméDe la bombe.-Wachenroder (Saturn) : Autre T-RPG sorti sur Saturn, et une fois n'est pas coutume, en jap car jamais arrivé jusque chez nous, Wachenröder c'est THE jeu expérimental et risqué par excellence. La première chose et pas des moindres, c'est qu'il faut savoir que c'est ce jeu qui a généré la technique de mélange de CG et maquettes (qui fut repris plus tard par les coréens pour le dessin animé Wonderful Days), et autant dire que le résultat était hallucinant pour l'époque. Ensuite le jeu s'est permis une folie au niveau des designers et pas des moindres puisque l'on retrouvait Range Murata (Last Exile, Robot, Blue Submarine 6) au chara design, Yoshitoshi Abe (Lain, Tecknolyse, Ailes Grises) pour les artworks, ou encore Katsumi Yokota (Front Mission et Panzer Dragoon Saga). Le résultat est dantesque. Ensuite on retrouve un univers ultra sombre, dépressif, mais travaillé, ce qui lui confère une grande originalité à ce niveau. Et pour finir le gameplay est calqué sur celui de Shining Force 3 qui n'a plus à faire ses preuves, tout en apportant l'originalité de l'utilisation de la vapeur pour les combats. L'ensemble fonctionnait à merveille et m'a complètement fait plonger dans le monde de l'Ile Edward. Mon seul regret est que le jeu n'ait pas de mode aventure comme le jeu précité un peu avant, mais pour le reste, c'est une véritable bombe.-Wipe Out 1 et 2097 (Playstation) : Wipe Out ... ce seul jeu à suffit à me faire acheter une Playstation. ET à lui seul, il en a justifié l'achat. Ce jeu c'était le monument, la tuerie qui fait que beaucoup n'ont même pas regardé la Saturn en face. Le jeu était d'une beauté à tomber par terre, l'animation, la jouabilité avec la physique, la bande son, le design général ... il n'y avait absolument rien à jeter dans ce jeu. Et que dire de sa suite, le 2097 qui a explosé le premier sur tout les points et m'a fait vivre quelques unes de mes plus belles heures sur un jeu de course. Cette sensation de glisse, l'ambiance de folie, les courses endiablées ... Il s'agit ni plus ni moins à mes yeux que du meilleur jeu de course futuriste jamais sorti, enfin ex æquo avec un autre sorti bien plus tard, mais par une partie de la même équipe (ceci explique cela). Un monument, ni plus ni moins.-Wipe Out 64 (Nintendo 64) : Pourquoi je le remet ici alors qu'il s'agit du portage du 2097 ?? Tout simplement parce je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus quand il est ressorti sur N64, alors que j'avais beaucoup de mal avec cette machine. Et bien que je n'en doutais pas un seul instant, je me suis encore une fois régalé. La conversion était géniale, le plaisir intact, le fun transpirait à chaque partie ... bref, je ne pouvais que le reciter-Worldwide Soccer 97 (Saturn) : Certains vont me dire "sérieux, un jeu de foot ..." Et bien oui, un jeu de foot, mais pas n'importe lequel. WWS'97 c'était du fun à l'état pur tout en conservant une petite pointe de réalisme. Non seulement la réalisation était de haute volée (graphismes et animation des joueurs), mais en plus le gameplay était juste diablement instinctif et prenant. Que ce soit en solo, ou en multi à 4 joueurs, on a passé de purs moments de bonheurs avec les potes. Le gros avantage était que malgré la courbe d'apprentissage, le jeu ne demandait pas 20h de jeux pour se prendre en main et procurer du plaisir. Nan, même un débutant pouvait s'y retrouver rapidement et apprécier tout en se prenant une branlée par un joueur expérimenté. Sa suite, le '98, était tout aussi bonne mais n'apportais pas non plus de révolution majeure, mais il restait sacrément efficace. On lui a sacrifié un bon paquet de soirées-X-Men Children of the Atom (Saturn) : Grosse grosse baffe que ce X-Men. Alors que je n'accrochais pas vraiment aux Street Fighter and co, voilà que je loue celui-ci avec mon frère et que l'on tombe sur le cul dès la première partie ... cette réalisation de ouf, cette jouabilité, l'impact des coups, ... on est resté bouche bée à chaque nouveau perso que l'on prenait pour jouer. Résultat j'ai couru l'acheter direct après et je l'ai fait essayer aux potes qui à leur tour sont tombés sur le cul. Bien que sa suite, Marvel Super Heroes, ait amélioré beaucoup de choses et que l'on ait adoré, X-Men restera le volet de la surprise et de la première mandale !!!Prochaine étape, les 128bits et plus