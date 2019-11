Multi machines

Pas de période 8bits pour moi, je n'ai pas eu de Master System ou de Nes, et même si j'ai pu passer quelques heures dessus chez les potes, je n'ai eu aucun souvenirs mémorables sur ces machines. Alors oui je me suis éclaté sur Duck Hunt et j'ai trouvé sympa les Mario, mais aucun jeu que j'ai pu faire dessus ne m'a réellement marqué. C'est d'ailleurs là que je me dis qu'en fin de compte je n'ai jamais été très en phase avec l'univers des jeux Nintendo à quelques exceptions près. Quand à la Master System, il faut savoir que le catalogue de jeux était similaire à celui de la Game Gear, au détail près que les versions portables étaient souvent meilleures, mais même avec mon adaptateur pour mettre les cartouches MS dessus, aucun jeu de la console ne m'a fait bander. Par contre pour les 16bits c'est une autre histoire. Avec mon frère on s'étaient arrangés pour acheter la Super Nintendo et la Megadrive en même temps. Et là quel bonheur, aussi bien sur une machine que sur l'autre. Un festival de couleurs, d'univers dont les graphismes permettaient vraiment une mise en valeur, des manettes agréables, et des gameplays vraiment plus poussés. Pour moi c'est la meilleure génération de machines sorties, celle qui m'a le plus fait rêver dans son ensemble.Petite précision, les noms de consoles que je mentionne après les titres des jeux ne sont pas les supports sur lesquels le jeu est dispo, mais ceux sur lesquels je les ai fait. Des jeux comme Le Roi Lion ou Rock'n Roll Racing sont sortis un peu partout-Comix Zone (Megadrive) : Véritable claque et petite bombe d'originalité, Comix Zone, c'était la démonstration du savoir faire de SEGA à l'époque. Une réalisation ahurissante, un gameplay rodé, un univers au top, une bande son fracassante, ... bref un jeu immortel qui peut-être relancé aujourd'hui sans avoir perdu de sa puissance.-Demon's Crest (Super Nintendo) : Surement l'un de mes jeux préférés toutes machines confondues, et le meilleur sur Snin à mes yeux. Demon's Crest c'est la Rolls Royce du genre : un gameplay parfait, une réalisation graphique de haute volé, un univers absolument fantastique, des musiques sensationnelles, et une ambiance complètement folle. Inutile d'en dire plus ce jeu est un chef d’œuvre intemporel qui me provoque encore une petite larme rien que d'y penser.-Donkey Kong Country (Super Nintendo) : Comment évoquer l'ère 16bit sans parler de l'un de ses plus grands ambassadeurs : Donkey Kong Country. Ce jeu fut une petite révolution dans son domaine grâce à un gameplay impeccable mais surtout une réalisation graphique que l'on pouvait tout naturellement qualifier de jamais vu. Une claque monumentale infligée par Rare.-Dragon Ball Z 2 (Super Nintendo) : Pourtant pas fan de Dragon Ball Z, je dois bien avouer que ce 2ème volet sur Snin était juste une mandale absolue !! Mon pote l'avait acheté en jap, et on a passé plusieurs jours dessus avec toujours les yeux exorbités par tant de puissance, de plaisir ... Là encore on pouvait parler de claque magistrale tant le jeu renvoyait le premier sur la même console, et la pauvre version Megadrive à la déchetterie. Et puis ce code mythique pour dévérouiller les 2 personnages cachés : Kakaaaarutooooooo !!-Ecco 2 The Tides of Time (Megadrive) : Alors que j'avais déjà adoré le premier, voilà que je me chope le 2 et que je me prend une mega giga baffe dans les gencives, mais de celles qui te laissent des traces. Ecco 2 c'est toutes les qualités du 1, mais sublimées et avec des ajouts !! Ces passages vus de dos, ces musiques, ces graphismes, ... et toujours cette put... de difficulté qui m'a fait devenir chauve !!!-Gunstar Heroes (Megadrive) : On tape dans le lourd là, Gunstar Heroes c'est l'une des quelques merveilles que Treasure à pondu sur les machines de SEGA, un run & gun certes un peu facile (en gros le total opposé de son petit frère Alien Soldier) mais alors d'une efficacité redoutable. Joli, fluide, rapide, nerveux, parfaitement jouable, avec des guest de folie (Caius, Titus, Gladys, Bison, ...). Une vraie pépite.-La Legende de Thor (Megadrive) : Alors là, au même titre que Demon's Crest, il s'agit d'un jeu qui m'a marqué au plus haut point. La Légende de Thor c'est un peu comme un Zelda, mais avec un peu plus d'action, l'originalité des esprits, une réalisation à tomber par terre, et un univers superbe. Celui-là, je l'ai fais avec des paillettes plein les yeux, une merveille !!-Le Roi Lion (Megadrive) : Haaaa Le Roi Lion, il s'agit du jeu qui était fourni avec ma console à l'époque, et quel pied ... l'époque où les jeux Disney étaient quasiment toujours des valeurs sûres !! Celui là faisait partie des bons, respectueux du DA, joli comme tout, long, varié ... un excellent cru sur les 16 bits !!-Mario Kart (Super Nintendo) : Ca ce doit être le jeu que tout le monde à saigné dans sa jeunesse, le tsar des soirées ou aprèm entre potes, le roi de la rigolade et des engueulades !! Super Mario Kart, c'était du bonheur en barre, surtout en multi. Ca confinait au génie. Aucun des Mario Kart suivant n'a su me redonner le même plaisir (enfin si le volet GBA qui était très proche de l'opus Snin) par la suite, un vrai régal.-Mickey Mania (Megadrive) : Encore un jeu Disney, et quel jeu. Mickey Mania, c'est le bonheur de retrouver l'évolution de Mickey avec un travail d'orfèvre sur l'ensemble du jeu. Magnifique, musicalement au top, univers de malade, ... Rien à jeter sur ce titre !!!-Rocket Knight Adventure (Megadrive) : Encore une claque en terme de jeu de plate forme, RKA est l'une des meilleures prod du genre à cette époque. Le personnage, original et agréable, disposait d'une palette de mouvements développée, le tout agrémenté d'une superbe réalisation et d'un plaisir de jeu immédiat et constant !!! Génial, dommage que les suites ne soient pas aussi bonnes (les version Snin et MD, nommées Sparkster, très sympa tout de même et différentes l'une de l'autre, ainsi que la nouvelle version sortie il y a quelques années sur le live et le PSN).-Rock'n Roll Racing (Super Nintendo) : Haaaa RnRR, Let the Carnage Begins, cette phrase lâchée à chaque début de course, ces musiques endiablées, cette ambiance génialissime, et ce gameplay qui me rappelait mes nombreuses heures passées sur Super Off Road. Une vraie merveille !!! Jamais retrouvé ce plaisir dans les jeux de courses qui ont suivi !!-Shinobi 3 (Megadrive) : L'un de mes gros coups de cœur de cette gen, Shinobi 3 est un petit bijou dans son domaine. Il jouit d'une jouabilité parfaite, d'une bande son au top, d'une réalisation de malade, et d'un fun omniprésent. Le nombre de fois que j'ai pu le finir ... cette scène en overboard ... ce niveau dans les falaises, celui des grottes, ... Juste génial et immortel.-Sonic 3 (Megadrive) : Mon Sonic préféré parmi tous, une bombe atomique sur absolument tout les plans (réalisation, fun, univers, personnages, ...) qui relayait tout les autres Sonic au rang d'essais. Je me souviendrai toujours de mes yeux écarquillés en voyant ne serait-ce que l'écran titre ... cette folie visuelle dès le premier niveau ... le mythe Ice Cap Zone avec sa musique de ouf ... trop bon.-Stargate (Megadrive) : Celui là c'est le plaisir coupable. Stargate était un très bon jeu de plate forme action, long, difficile, et perfectible sur certains points (hitbox hasardeuse, parfois difficile pour rien), mais en tant que fan du film, je suis tombé amoureux du jeu !!! Difficile de dire si j'aurais autant aimé sans avoir vu le film, mais en l'état ce jeu est un de mes bijoux perso sur cette génération-Starwing (Super Nintendo) : Autre ambassadeur mythique de la Snin, Starwing était une petite révolution à son époque lui aussi. Novateur, fun, puissant, ambiance de malade, musiques anthologiques, ... un vrai bonheur. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas retrouvé le plaisir de ce volet dans les suites sorties plus tard sur les machines suivantes.-Turtles in Time (Super Nintendo) : Celui là, au même titre que Mario Kart, il nous aura fait hurler de plaisir lors des soirées à plusieurs. Un vrai régal porté par une superbe réalisation et un gameplay géniallissime !! Qui ne se souvient pas de ces moments où l'on attrapait les ennemis et qu'on les faisait voler sur l'écran ... un pied monumental !!-World of Illusion (Megadrive) : Allez, encore un Disney pour changer. Alors que tout le monde bande sur Quackshot depuis le début, moi c'est World of Illusion qui m'a calmé. Déjà le jeu en lui même est excellent avec une réalisation léchée et un univers superbe, mais en plus il était jouable à deux ce qui m'a permis de passer de superbes moments avec mon frère et mes potes. De plus comme beaucoup des titres que j'ai cités plus haut, il vieillit super bienVoilà pour la génération 16bits, prochain coup, les 32bits, mais compliqué car il y a tellement de titres que j'ai adoré sur cette gen ...