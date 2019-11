Multi machines

Deuxième partie de cette série d'"articles" concernant les jeux qui m'ont marqué !! Encore une fois il s'agit d'une liste complètement personnelle, certains jeux laisseront certains d'entre vous complètement perplexes alors que d'autres seront d'accord ... il ne faut pas oublier que nous ne cherchons pas tous la même chose dans les jeux et que par conséquent on ne les voit pas de la même façonLes puzzle game par exemple, pour certains il est inconcevable de voir ça comme des jeux marquant (un peu comme les shoot, jamais compris pourquoi), pour ma part ils peuvent autant nous accrocher qu'un RPG ou un jeu d'aventure donc pourquoi s'en priverCertains trouverons étonnant de ne voir quasi que de la Game Gear. Ceci s'explique tout simplement par le fait que cette machine fut ma première console et donc que j'y ai passé pas mal de temps à l'époque. Ensuite je me suis complètement désintéressé des portables au point d'avoir énormément de mal à jouer dessus. J'ai quand même fait quelques jeux sur les GBA et DS, mais mon aversion pour ce type de support fait que je n'ai pas réussi à apprécier certains jeux comme il le fallait. Pour la Game Boy, à part Tetris que j'ai squatté comme un porc, les autres jeux ne m'ont jamais scotché plus que ça, mais encore une fois, je ne jouais qu'aux jeux des potes à l'époque. Néanmoins certains ont réussi à bien me captiver, ce qui est d'autant plus fort pour moi.-Another Code (DS) : Je n'ai pas fais beaucoup de jeux sur DS puisque j'ai eu énormément de mal à jouer sur les consoles portables après la Game Gear, mais Another Code lui je n'ai pas pu le lâcher. Bien que trop court, ce titre est à mon sens le premier à avoir vraiment montré comment utiliser la DS. Il était beau, bien animé, les énigmes utilisaient bien les fonctions de la console, et le perso principal était super attachant. Vraiment une petite merveille, que le studio n'a pas réussi à reproduire avec ses jeux suivants (je me suis précipité sur Hotel Dusk et mon dieu quelle plaie)-Ecco The Dolphin (Game Gear) : Premier jeu que je me suis acheté avec mes petits deniers (en dehors de Sonic qui était fourni avec la console), Ecco fut pour moi une énorme claque, et encore je pèse mes mots. Bon déjà j'ai passé 3 jours à nager dans tout les sens avant de trouver qu'il fallait faire un énorme saut pour déclencher le vortex et enfin avancer, et ensuite j'ai réappris le sens du mot difficulté !! Mais alors quel jeu ... un univers magnifique, des graphismes somptueux, la représentation de la faune maritime ... j'en garde un souvenir impérissable. Mon coup de cœur de la machine.-Golden Sun 1 et 2 (Game Boy Advance) : Ces 2 là, il faut savoir que c'est à cause d'eux que j'ai acheté la GBA. Etant un fan inconditionnel de Shining Force 3, je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dessus vu que c'était en partie la même équipe derrière les 2 séries. Et je n'ai pas regretté. Les Golden Sun sont de petites merveilles au design superbe et au gameplay impeccable. Je les ai bouffé d'une traite-Micromachines (Game Gear) : Alors là ce jeu ça a vraiment été le panard total. Déjà en solo je m'éclatais dessus, mais alors les petits génies derrière le jeu avaient ajouté un mode pour jouer à 2 sur la même machine. Et alors là c'était de la folie furieuse avec les potes. J'ai même été jusqu'à la ramener en cours pour en faire une partie pendant que cette naze de prof d'anglais racontait sa vie au lieu de nous apprendre la langue. Un jeu de folie !!!-Mortal Kombat (Game Gear) : Haaaa le premier Mortal Kombat. Cette claque quand même, la découverte des fatality, le fameux Finish Him que l'on attendait avec impatience ... ce jeu je l'ai saigné dans tout les sens sur ma petite portable tellement j'ai aiméJuste l'attaque de Raiden quand il fonçait, ça faisait ramer la machine comme pas permis-NBA Jam (Game Gear) : Autre grosse claque de l'époque, le fameux NBA Jam et ses dunks de folie !!! Le délire complet avec les potes pour faire les meilleurs paniers (plus que gagner en fait) et cette impression de puissance que l'on avait en y jouant !! Ultime-Pengo (Game Gear) : J'ai toujours été un amoureux des puzzle game, surtout sur les portables où ce sont les jeux que j'affectionne le plus avec les jeux d'aventure. Pengo a été une de mes premières claques avec Columns et Tetris, un petit jeu qui paye pas de mine à la base, ou l'on incarne un pingouin qui doit pousser des blocs afin d'éclater contre d'autres blocs ou contre les murs des ennemis qui nous poursuivent. Simple mais alors terriblement addictif, j'en ai passé des dizaines d'heures dessus-Polarium (DS) : On pourrait se dire qu'un puzzle game n'a rien de marquant en soit, et pourtant celui là il m'a captivé bien comme il faut. J'ai scotché dessus non stop jusqu'à le finir, avec ce sentiment bien connu de "merde, je l'ai fini, mais j'en veut encore plus moi". Le principe était génial, et la DS se prêtait particulièrement bien à l'exercice. C'est d'ailleurs le premier jeu que j'ai fini sur cette machine !! J'adore.-Ristar (Game Gear) : Autre grosse claque de la Game Gear, Ristar est un monument de plate forme qui est à l'origine un personnage rejeté pour l'univers Sonic. Et bien quelle merveille, un gameplay unique grâce à l'utilisation des bras à rallonge, un univers superbe, une réalisation au top, et une jouabilité parfaite !! Un must have.-Secret Files Tunguska (DS) : Etant un grand fan de jeux d'aventure et trouvant que la DS se prêtait super bien à ce type de jeux je me suis pris Tunguska. Gros pied encore une fois grâce à l'ambiance au top, et énormes crampes dans les cuisses à force de rester 1h sur le trône pour y jouer pépère !! C'est vraiment le style de jeu que j'adore faire sur une portable (avec les puzzles) à défaut de ne pas trop aimer ce support et Tunguska est excellent de surcroit !!-Shinobi 1 et 2 (Game Gear) : Encore des jeux que j'ai saigné je ne sais combien de fois à l'époque. Les Shinobi sur GG étaient vraiment énormes, avec un gameplay au top et un bon feeling. Je mélange un peu mes souvenirs sur les 2, mais je me souviens de la nécessité de passer d'un ninja à l'autre pour avancer et utiliser les capacités de chacun, et du pied total quand j'y jouais. Vraiment géniaux ces 2 là.-Sonic (Game Gear) : Alors celui-là il a une saveur spéciale, puisque c'est le premier jeu que j'ai eu, mon premier jeu à moi et pas aux potes. Donc autant dire qu'il est intouchable à mes yeux. Mais au delà de ce côté sentimental, le jeu était vraiment génial : beau à tomber, fluide, rapide, prenant ... bref du tout bon !!-Sonic Chaos (Game Gear) : Autant Sonic 2 ne m'avait pas tant que ça marqué, autant Sonic Chaos lui à fait le taff sans soucis. Meilleur que le premier Sonic à tout les niveaux, on l'a torché je ne sais combien de fois avec mon petit frère !! Une claque.-Tetris (Game Boy) : Seul jeu de la première Game Boy sur lequel j'ai passé plusieurs heures, mais alors quelles heures ... Tetris c'était la saloperie que tu commençais comme ça pour faire une partie, mais où 4h après tu étais encore dessus pour aller toujours plus loin !!! Un mythe !!!-Wipe Out Pure et Pulse (PSP) : Dire que je suis fan des Wipe Out est un euphémisme, j'en suis raide dingue. La PSP, il ne faut pas chercher plus loin, ces pour ces jeux là que je l'ai acheté, et que dire à part wahouuuu. Retrouver les sensations de mes jeux chéris sur une portable, sans perdre au change, c'est fort, très fort. Les 2 volets sont exceptionnels, incritiquables tant ils sont bons et tant la machine fait des merveilles avec. Juste dommage que ma carte mémoire ait planté sur le second volet me faisant perdre toutes mes sauvegardes (pourtant une officielle Sony) et me faisant de ce fait lâcher complètement la machine (j'avais pas mal de jeux en cour, et pas eu le courage de les recommencer alors que certains comme Popolocrois, Patapon, Loco Rocco et Echochrome m'ont filé beaucoup de plaisir).Voilà pour cette 2ème partie. La prochaine concernera la période 16 bits