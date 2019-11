Situé dans une petite ville d’Alaska, Tell Me Why vous place au cœur d’un mystère dans une histoire intime et réaliste qui voit les jumeaux Tyler et Alyson Ronan utiliser leur lien extraordinaire pour éclaircir les souvenirs d’une enfance tendre mais troublée.



“La mécanique centrale du jeu repose sur le lien spécial que partagent Tyler et Alyson et est aussi un thème fortement ancré dans l’approche narrative de DONTNOD “, explique Florent Guillaume, Game Director de Tell Me Why. “Au cours de l’histoire, les joueurs exploreront les différents souvenirs qu’ont les jumeaux d’événements majeurs et choisiront en quel souvenir croire. A la fin, les choix des joueurs détermineront la force du lien qui unit les jumeaux – et le cours de leurs vies.”

L'une des trois annonces Xbox Game studios de ce X019: Tell Me Why par Dontnod les créateurs de Life Is Strange et Vampyr.Le Speech du jeu:Images officiel: