This isn’t speculation, just current plans.

(Traduction : Ce n'est pas de la spéculation, mais simplement les plans actuels).

— Sabi (@New_WabiSabi) November 12, 2019 Twitter

JVLive

A l'heure actuelle, Nintendo n'a pas communiqué l'information et il faut s'en remettre à Sabi, qui avait révélé de nombreuses choses sur la firme et sur d'autres éditeurs, pour avoir une estimation.D'après cette utilisateur de Twitter, Big N viserait une sortie en 2020 pour cette suite :Je vous dirais bien que Breath of the Wild 2 est prévu pour sortir en 2020, mais historiquement, les dates de sortie des Zelda sont repoussées, en interne comme de façon publique.