Jeu Fini

Luigi's Mansion 3 enfin fini, petit avis (a noter que je n'avais fait que le premier et j'en ai plus aucun souvenir)- Joli pour de la Switch- Une formule qui marche- La variété des decors- Bonne ambiance sonore- Coop qui semble réussi pour le peu que j'en ai vu- Les deux premiers tiers- Le dernier tiers de l’ennui- L’argent et les annexes qui ne servent pratiquement a rien- Bestiaire qui tourne un peu en rond hors Boss- Pas toujours trés claire sur ce qu'il faut faire a certains endroits ou boss(- On met autant de temps pour descendre d'un etage que de 10 (calmez vous je plaisante...Luigi’s Mansion 3 reprend la formule des précédents pour l’intégrer a un hotel ou chaque etages est un petit niveau a part. Une excellente idée qui permet de varier les ambiances. On fouine, on aspire partout, les decors sont sympa, ya de bonnes idées comme Gluigi qui permet aussi de jouer en coop.Ya rien a redire un jeu vraiment cool et plaisant a parcourir, au point que je me suis dit "un autre prétendant au GOTY sur Switch après Astral Chain ? " …… Jusqu'à ce que j’arrive au dernier tier et que je commence a m'ennuyer. On sent que les devs n’ont plus trop d’idées que se soit en terme de leveldesign voir meme de DA. Entre un Etage ne contenant limite qu’un boss, un autre qui nous demande de retourner dans le pire etage pour chopper un objet qu'on va utiliser qu'une fois ou celui qui nous demande de retourner dans 3 anciens étages pour se retorcher le chat (vous comprendrez), on se dit qu’ils auraient pu se contenter de 14 ou 15 etages aux lieux de 17 ça aurait été tout aussi bien.On ne parlera pas du dernier etage qui remonte un peu le niveau mais qui se termine sur un Boss de fin vraiment nul alors qu’il y avait moyen de faire quelque chose d’excellent.Autre point noir : l’argent qui est l’un des gros élément du jeu puisqu’on passe 50% du temps a aspirer partout dans chaque recoin pour en dénicher, mais qui au final ne sert pratiquement a rien (franchement si tu le sais d'avance le jeu doit se finir en 6 heures) a part s’acheter des vies (alors que le jeu est d’une facilité déconcertante 99% du temps) ou des détecteurs pour les quêtes des Boo et des Gemmes. Une aide certes bienvenue si vous n’avez pas internet et la blinde de soluce s’y trouvant, mais la chasse aux Boos et aux Gemmes ne sert pas a grand chose non plus a part pour débloquer des skins pour l’aspi et des trophées internes… on sait récompenser les efforts chez Next Level Games (faire un True Last Boss une fois tout les Boo choppés ou un etage secret quand on a toutes les gemmes c’était trop compliqué apparemment).Pour finir comprendre comment tuer certains boss ou passer certains passages est un peu hasardeux (mais on me dira "t'es nul de ne pas avoir compris que sur ce boss là le saut marche mais pas sur l'autre ou qu'il fallait mettre un bouchon dans un puit").