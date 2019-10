Perso j'ai du mal a comprendre le bashing.On retrouve dans ce trailer une grosse partie du casting de Advent Children et des persos de Final Fantasy des 2 premiers Kingdom Hearts sur PS2 et j'ai pas le souvenir d'avoir entendu que ces VF etaient a chier, yavait meme du lourd comme Adrien Antoine (voix des dessins animées Batman) en Rufus et surtout Bruno Choel en Sephiroth.Cloud (Tanguy Goasdoué), Tifa (Jessica Barrier), Rude (Bruno Magne), Tseng (Stéphane Fourreau) et Reno (Jean-Christophe Parquier) semblent avoir gardés leur voix d'origine, mais certaines ont changées pour je ne sais quelle raison puisque les acteurs semblent toujours en activité, question d'emploi du temps sans doute.La voix d'Aerith ne colle pas du tout je suis d'accord (est-ce peut-etre aussi une Youtubeuse comme dans la VA ?), de meme que celles des membres d'Avalanche qui surjouent un peu trop.Sinon on retrouve Frédéric Souterelle en Barret qui a dernièrement fait l'excellente VF de Kratos dans God of War. Perso j'avais une preference pour l'ancien doubleur Michel Vigné, mais franchement ça va.Bref ça gueule pour pas grand chose je trouve, surtout que ça reste un trailer, le resultat final sera tres bon, et au pire vous savez quoi faire.