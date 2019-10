C'est bientôt le XO et il est possible que la famille de Studios chez Microsoft s'agrandit d'avantages... Mais qui pourrait bien rejoindre les XGS début Novembre ?et bien pourquoi pas...Vous allez me dire que ça n'a pas de sens car ce sont des anciens de Rare qui ont quitté Rare suite à la gestion catastrophique du StudioMais Microsoft s'est complètement restructuré, les dirigeants ont changé et la philosophie de l'entreprise également, Microsoft est le constructeur qui mets les indés les plus en avants, ils ont dépensé 1,2 Milliards pour les indés cette Gen, le Gamepass a des influences positives sur les indés, Microsoft est également le constructeur qui met le plus en avant l'accessibilité dans le jeu vidéos, ils cherchent toujours des Studios pour diversifier l'offre du Gamepass avec de nouveaux genre et Matt Booty lors d'un Podcast chez Rare à parlé d'un Studio de plateformes et de jeux pour enfants à 25:15il est vrais que chez Microsoft il manque ce type de jeux dans leurs catalogues, ils ont des Studios capable de s'occuper de Platformer 3D comme Rare ou Double Fine mais Rare préfère innover avec de nouveaux genres et Double Fine oeuvre sur Psychonauts 2 mais ce n'est pas tellement un jeu pour enfants vu l'Univers et les thématiques qu'il aborde.C'est donc pourquoi il serait intéressant pour Microsoft de racheter un Studio qui s'occupe de ce type de productions pour adultes nostalgiques et enfantsA noter que Yooka Laylee est depuis quelques jours dans le Gamepass, J'ai acheté Yooka Laylee le jour de sa sortie et je n'avais clairement pas apprécié le jeu il n'avait pas d'identité pour moi et pompait trop l'esprit Banjo mais en moins bien...là j'ai acheté Yooka Laylee and the Impossible Lair Day One et c'est l'uns de mes jeux favoris, de bonnes idées de Game Designs nouvelles pour le genre ils ont vraiment compris ce qu'il faut exploiter.