(Le GX4000 on dirait pas un vaisseau spatial ?)

Bonsoir ou Bonjour selon je poursuis ma série de blog Rétro Mémoire avec mon numéro 3, ce coup-ci c'est un numéro spécial parlant d'une entreprise qui a une place spécial dans mon cœur de joueur. Cette marque est non seulement celle qui ma permis de faire mes premiers faits d'arme au niveau vidéoludique mais également de forger mes premières mémoire de joueur. Je souhaite savoir donc si vous aussi vous avez une histoire à me raconter avec cette marque dont vous aurez devenez le nom ... Je vous propose donc de me raconter votre histoire autour de cette marque qu'est...Pour moi cette marque symbolise mes premiers dans le monde du jeu vidéo avant l'ère Megadrive et 1991, une période qui fut marqué pour ma part par des moments d'hospitalisation avec ce que cela comporte.Les jeux auquel j'ai joué sur Amstrad m'ont permis donc de tenir le cap de mes premiers soucis de vie, je dois avant tout merci auet l'celui de couleur blanc, voici mes premiers bébés.Je me rappel de bon nombre de bon jeu comme par exempleouou voir. De jeu un peu moins bon commeégalement.Je me rappel également avoir jouer àmais aussi à duEn faite ce que je me demande ce soir c'est si certains d'entre vous a eu on dispose encore d'un Amstrad ? Et quel sont vos moments favoris/chéris avec les machines de la marque au croco ? Aussi en partant dans une idée d'uchronie qu'aurait du faire Amstrad pour survivre et devenir un compétiteur deou