Histoires

ici

ici

ici

ici

NES

Hiroshi Yamauchi

Gunpei Yokoi

« FAMICOM »

« NES (Nintendo Entertainment System) »

SHIGERU MIYAMOTO

SUPER MARIO BROS.

Nintendo semble comprendre que les consoles ont la possibilité d’apporter plus d’implication pour le joueur pour l’imprégner dans un univers plus conséquent.