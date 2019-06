INFOS:

Halo Infinite aussi discret soit-il, reste l'une des stars de cet E3 2019. Après avoir dévoilé l'année dernière une vidéo qui mettait en avant le Slipspace Engin le nouveau moteur de la franchise, le trailer de l’édition 2019 "Discover Hope" avait pour but d'expliquer le contexte dans lequel se déroulera le jeu.Sur Halo Waypoint, 343 Industries à publié un article qui explique que la séquence dévoilé lors de l'E3 est en réalité la séquence d’ouverture du jeu final. Et comme mentionné dans le trailer il est réalisé avec le moteur du jeu In Game.- Selon Chris Lee, il s'agit d'un reboot spirituel qui se déroulera dans un futur relatif. Le jeu est belle et bien la suite de Halo 5 Guardian mais se plaçant relativement loin après.- En ce qui concerne l'aspect "Reboot Spirituel" l'armure du Major est emblématique de cette approche. Selon Chris lee toujours, l'armure est fortement inspiré de celle de Halo 3 toute en gardant certains élément de celle de Halo 4&5.- Halo Infinite intronisera de nouveaux personnages, dont le pilote qu'on a pu apercevoir dans le trailer, mais le jeu restera largement centré sur John-117.- Le jeu se posera comme point d'entrée pour les néophyte de Halo à l'instar de Combat Evolved il pourront directement se mettre dans la peau du Master Chief dans une galaxie en crise.- Paul Crocker (directeur créatif )et Dan Chosich ( Directeur Narratif) sont en charge de l’histoire du jeu.Cette approche de "retour aux sources" est également vrai pour la bande son. Joel Yarger sera le nouveau superviseur audio largement connu pour son travaille sur God Of War, Uncharted et The Last Of Us a travaillé avec le directeur audio Satoru Tojima pour se rapprocher des inspirations de Martin O’Donnell et Michael Salvatori.La musique entendue dans ce trailer a été composée par Curtis Schweitzer connus pour ses musique orchestral épiques dont vous avez un aperçus çi-dessous: