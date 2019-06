Depuis 10min je ne peux plus me connecter, je dois toujours retaper mon mot de passe et ensuite j'ai "Erreur WS-37403-7"



C'est pareil pour vous?



Edit:

[Mise à jour - 21h12] Selon nos estimations, et vu l'ampleur du problème, il ne faudra pas s'attendre à pouvoir jouer massivement en ligne avant une bonne heure et demie, si les ingénieurs de Sony ont résolu le problème. Il faut en effet plusieurs longues dizaines de minutes pour que tous les joueurs puissent se connecter à nouveau au PSN quand celui-ci rend l'âme. Etant donné les connexions toujours impossibles, ne prévoyez pas de jouer avant 23 heures, au mieux... Nous en saurons un peu plus d'ici une petite heure.