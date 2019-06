3DS:

DS:

PS4:

Vita:

Tout est dans le titre. Voici la liste:- Donkey Kong Country Returns 3D- Kirby Triple Deluxe- Mario & Luigi - Dream Team- Mario Kart 7- Monster Hunter 4 Ultimate- Pokemon X- Project X Zone- Super Smash Bros- Tales of the Abyss- Mario & Luigi - Partner in Time- Suikoden Tierkreis- Battle Chasers: Nightwar (Neuf, sous plastique)- Fallout 4 (Neuf, sous plastique)- Ratchet & Clank- The Order: 1886- The Sexy Brutale (Neuf, sous plastique)- The Witcher 3: Hearts of Stone (Code non utilisé, cartes présentes)- Uncharted Collection (1, 2 et 3 donc)- Freedom Wars (Neuf, sous plastique)- God of War Collection- Grand KingdomTous les jeux sont en excellent état, ont leurs boîtes.Envoi en colissimo (a peu près 6,5€ pour un jeu) mais je peux me renseigner pour une lettre suivie.Pour les prix, faire propo' en MP si vous souhaitez en prendre plusieurs, ça dépendra de la quantité.Si vous êtes un membre connu du site, tarif préférentiel.