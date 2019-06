Yo,Vergeben a encore parlé sur deux-trois trucs après il n'est pas très clair sur ce qui pourrait être à l'E3 et ce qui ne le serait pas. Je vous met tout ça en vrac :-Bon il dit quand même qu'à l'E3 ils vont montrer les deux jeux SaGa chez grosoft (Romancing SaGa 3 et SaGa: Scarlet Grace)-Il dit que la Scarlett sortira aux "vacances de 2020" (ça veut dire période de noël selon maitre Darksly)-Un Perfect Dark est en développement dessus-Elden Ring semble se passer dans un monde à l'agonie ("in a dying world" qu'il dit) (du fromsoftware quoi)-La nouvelle ip de Bethesda : Deathloop est faite par les types qui ont fait Dishonored-Minecraft Dungeon pour 2020, par ailleurs il sortira aussi sur Switch-Le nouveau Contra de Konami serait en 3D iso et n'aurait pas l'air terrible.-Dans Cyberpunk y'aurait un type qui ressemble à John Wick (bon osef en vrai)-Dying Light 2 prévu pour le pintemps 2020-Un Metroid 2D est en développement(il a entendu deux noms de studios mais n'est pas sûr duquel, donc à priori c'est un tiers que le fait (sans grosse surprise))-Code Vein le 27 septembre-DBZ Kakarot pour 2020-FFVIII Remaster prévu-Le jeu smartphone Elder Scrolls Blades sera porté sur Switch (avec une update)-Nouveau Wario Ware de prévu sur switchEt le meilleur pour la fin, la plus grosse annonce de cet E3 (il n'a pas l'air sûr tant ça paraît... ahem...).......(une update de fallout76 à priori)Allez bonne conf et bon leaks mes petits chiotsSources :