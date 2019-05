SalutLight Fairytale est un RPG de style Japonais au tour par tour tout en 3D qui se déroule dans un monde souterrain en perdition gouverné par un puissant empire.Le but de ce projet est de retrouver l'immersion et l'émotion des JRPGs des années 90 sur les systèmes actuels avec l'évolution attendue en design et technique.Il est maintenant disponible sur Steam en Français et a -25% !Plus d'infos:Ce projet a nécessité plusieurs années de travail. J'espère qu'il vous plaira! Merci