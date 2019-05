Je vais pas y aller par 4 chemin. Après avoir regarder les entrailles de la switch actuel, je ne voit pas comment il serait possible de faire une switch plus petite (pour objectif d'être moins chère) a l' heure actuel...



Il y a pas d'espace libre dans la switch.



Donc réduire la taille de l'écran, sans refaire un hardware adapter pour cet switch me paraît compliqué.



Et s'il décide de refaire une carte mére propre a la switch mini, ça aurais un coup supplémentaire a la fabrication, car forcément il faut revoir les lignes de production. Au risque de se retrouver avec une version qui restera invendu par la suite...





Mais, en général un nouveau modèle, ou nouvel version est la pour dynamiser les ventes quand il y a un petit coup de mou, hors la switch actuel n'en a pas besoin. Et si on regarde les prévisions de nintendo pour cet année fiscale, il ne prévoit pas d'en écouler d' avantage, malgré la sortie de pokemon épée/bouclier ou d'animmal crossing...





C'est surtout ça qui fait douter. Le concept actuel de la switch actuel plaît, pourquoi prendre le risque de tous foutre par terre?





Le concept de la switch, c'est de pouvoir joué partout, et a plusieurs avec parfois un seul joy con par joueur...



L'argument d'une switch mini, ç serait quoi?



Acheter une manette supplémentaire pour joué a 2 (vu le prix...)

Tu devra acheter un dock séparément pour joué sur une télé (vu le prix de celui ci, si on rajoute le coup d'une deuxième manette, on explose le prix de la switch actuel)



Et autre élément a prendre en considération, je suppose que les tiers réclame plus de puissance pour porter leur jeux plus facilement sur switch...







Bref, après il est vrai, nintendo est imprévisible, et parfois se lance a contrecourant, pour le meilleur, surtout pour le pire.









Maintenant, je peut comprendre qu'il serait plus logique de sortir une switch+, ou un dock plus véloce pour répondre logiquement au marché.





Et ça serait pas inédit, vu qu'il étais possible de changer de ram sur n64...





Mais sortir une switch mini, qui n' apporterait qu'un retrait de certaine fonction, me paraît complètement stupide...





Bref on verra bien dans les mois a venir, mais j'y crois pas sincèrement.