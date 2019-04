Pécéairedaigle

En tout cas, le cabinet Jon Peddie Research anticipe bel et bien une hémorragie du monde du gaming PC vers les consoles. Dans une étude, JPR conclut qu'à l'horizon 2022, plus de 20 millions de joueurs PC auront délaissé leur précieuse machine pour se tourner vers un mode de jeu se rapprochant de l'univers console, et ce pour plusieurs raisons.Selon les premiers dires de l'ingénieur en chef en charge de la PS5, Mark Cerny, la future console sera dotée d'un processeur AMD Ryzen de troisième génération qui utilisera l'architecture Zen 2, ainsi que d'un GPU qui sera une déclinaison de la nouvelle architecture Navi. Un hardware qui serait donc proche d'un PC haut de gamme à sa sortie et une configuration qui n'est pas arrivée depuis la sortie de la Xbox 360 en 2005, la PS4 et la Xbox One étant équivalentes à un PC milieu de gamme à leur naissance.Ainsi, les consoles du futur resteront plus longtemps au niveau des PC de jeu, ce qui représente un énorme avantage commercial pour elles. Ajoutons à cela une question de prix — la PS5 allant certainement être vendue moins cher que les futures cartes haut de gamme de Nvidia.Se tournant de plus en plus vers le streaming avec des services déjà existants ou à venir comme Stadia de Google, xCloud de Microsoft, GeForce Now ou encore Shadow, le jeu vidéo du futur se passera de plus en plus de matériel. L'étude de Jon Peddie Research affirme ainsi qu'il sera de moins en moins utile de payer une grosse configuration au prix fort pour profiter des dernières nouveautés graphiques. Ajoutons à cela la disparition progressive des exclusivités par constructeur et le tableau est complet.Perso l'analyse a complètement faux. C'est dire que même si on en parle pas souvent il y a assez d'exclus sur pc sans parler que beaucoup préfèrent le combo clavier/souris à la manette...