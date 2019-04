Bon... Dernièrement, sur ZAVVI.COM , ils vendaient le drone de Propel à 34€ (avec -10€ de reduction soit 25€) au lieu de 140€... Une sacrée affaire !Bref, j'en ai acheté un et.... J'en ai fait un unboxing. Le truc, c'est qu'il est juste incontrôlable dès lors qu'il y a du vent !Pire encore, même à l'intérieur, il faut de l'espace pour que le drone reste stabilisé. Même mes drones "bon marché" de chez Parrot (les Mambo) savent faire du vol stationnaire... C'est moyen pour un produit vendu plus de 150€ !Résultat... Il s'est barré dans la forêt tropicale martiniquaiseDu coup, à 16 minutes, ça devient de l'URBEXEnfin bref, si vous êtes fan de Star Wars et que vous vous dites que ce drone est parfait pour vous, dites vous bien une chose : Il est vraiment difficile à contrôler...