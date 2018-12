A en croire l'insider Klobrille trés renseigné de ce qui se passe du coté de Redmond annonce qu'un "deuxième épisode" d'une Xbox IP que les fans ont probablement du jouer au cours de ces 4 dernières années est en développement:Sauf surprise Killer Instinct devrait faire son grand retour sur Xbox Scarlet. Et très honnêtement le contraire serait étonnant vu le succès du titre sur Xbox One.

Un jeu bien-aimé de la Xbox IP que vous avez probablement joué dans les 4 dernières années va avoir son deuxième titre audacieux sur Next-Gen. Le successeur est profondément dans le développement et je m'attends à ce que vous en entendrez parler autour de 2020.

posted the 12/08/2018 at 10:47 PM by nobleswan