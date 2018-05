Qu'on soit clair , God of War est un très bon jeu ! Je viens de terminer l'aventure et j'ai pris du plaisir à le faire car la mise en scène , la musique , la mythologie nordique , le gameplay , oui tout ça font que le titre est très respectable ... en revanche quelques point noir sont aussi à soulever et je ne comprend vraiment pas les notes parfaites. le jeu aurait mérité d'avoir un contenu plus riche à mon sens, on découvre que deux des 8 contrés proposés ... sont bloqués ! et comme je pense que ca ne sera pas dans des DLC, je me pose vraiment la questions sur ce choix de mettre ça au joueurs juste pour nous dire que ca existe mais que non tu n'y foutera pas les pieds. On passe aussi d'un combat de boss du 3 contre Zeus à Baldur .. frère de Thor au look de punk à chien ... ah merde c'est lui le boss de fin donc ? ah ouais .... et la fin qui vient et finalement pas très dingue , on apprend des choses intéressante bien sur mais c'est tellement expédié ! Et même la fin caché ne me fera pas dire le contraire, j'ai été beaucoup trop hypé dans les retours je pense car j'ai pas eu ni de frissons ni une énorme envie de voir la suite . Finalement la séquence qui marche le mieux sont celle sur le passé de Kratos comme par exemple le moment ou il récupère les lames et là oui je dis bravo , c'est stylé avec une mise en scène et un enjeux beaucoup plus intéressant à ce moment là.Un bon jeu, une belle aventure mais parfois un peu vide et triste et une fin expédié pour garder surement la vrai histoire pour les autres épisodes en cours.