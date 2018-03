Je vais enfin pouvoir être plus objectif, maintenant que j'ai la console en main.Je trouve vraiment le concept très bon, au point que par exemple, j'avais peur de la durée de la batterie en version portable (même si la batterie pour être encore meilleur), mais en fait le coté pratique du dock, fait que je pense plus facilement à poser ma portable sur le socle pour recharger.Passer de la Wii/3DS à la Switch (sans passer par la case WiiU, console que je n'ai pas pu acheter, pour des raisons financières), sur le plan visuel (je joue à Mario Odyssey), il y a quand même un réel changement. L'impression d'avoir une Wii HD+ (rien que les textures de prêt, ça change tout) avec plein d'effets « spéciaux » rajoutée (qui était impossible à faire sur Wii), ça doit être du au fait que je joue à Mario Odyssey (qui me rappel Mario Galaxy).J'ai la X360, donc le passage à la HD, je l'ai eu, mais pas avec les jeux Nintendo et comme il n'y a que sur les consoles Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo (logiques), c'est pour moi un cap que je passe enfin avec les jeux Nintendo (du coup, je m'imagine plein de jeu jamais fait en HD et boosté d'effet en tous genres que j'attends avec impatience, des jeux prévus comme Metroid Prime 4, Fire Emblem ou encore non annoncé comme Luigi's Mansion 3 -j'ai le droit de rêver- et bien d'autres). Évidemment, il y a d'autres jeux qui j'attends hors des jeux Nintendo, mais je préfère quand un jeu est exclusif, car souvent plus adapté au support (après si un jeu et multi, alors réellement multi, disons avec ce qui est possible de faire techniquement sur les supports du moment).L'idée des différentes configurations de manette est vraiment une bonne, il y a des genres (FPS par exemple) qui sont parfaits pour la configuration avec les deux joyc-con libres, c'est même de toutes les consoles, la meilleure configuration, je pense (par contre il manque une bonne configuration pour les jeux de combat en 2 D, pas de croix directionnelles réelles, le comble pour une manette Nintendo...laisse tomber pour les quarts/demi-cercle).Les Joy-Con sur les côtés du portable, ça me va, par contre, j'aurais gardé exactement le même emplacement des boutons et des joysticks, au même endroit et non inversé (je ne sais pas si je suis clair...), car il y a une petite gène (mon pouce qui est pas complétement sur le stick gauche).La manette « assemblée » ce n'est pas le top, mais c'est mieux que je pensais, il ne manque pas grand-chose, pour que ce soit une manette plus agréable, ça me rappelle un peu la manette Dreamcast (qui me faisait un peu mal au doigt au bout d'un moment), mais ça ne vaut pas la manette de la Gamecube (si je parle juste des consoles Nintendo), quand j'ai vu la première fois la croix directionnelle, j'ai cru à une blague, je vois ça plus comme un « hommage », car c'est juste un simple bouton (pratique).L'idée de pouvoir jouer à deux en ayant un Joy-Con (la manette "2 en 1") rajoute au concept, le coté convivial (j'ai pas encore testé, mais l'idée en soi est maligne).La carte mémoire SD 32Go, autant il y a une époque, je peux comprendre que ça suffisait pour juste enregistrer des sauvegardes, autant à notre époque, avec les mises à jour, les démos et les téléchargements des jeux indés, c'est trop léger (64 Go, ça aurait été déjà un bon début, dans la console de base, pour montrer que Nintendo avait prit conscience que les « cartes mémoires » ne se résument plus juste à faire des sauvegardes).La partie « portable » (belle écran d'ailleurs et bonne qualité sonore -du chemin parcouru depuis la 3DS !-) prend de la place dans la poche, mais une sacoche (avec un sac à dos, que j'ai toujours sur moi, pratiquement) et hop c'est partie.J'ai vu plusieurs commentaires qui expliquaient leur peur -d'ailleurs première chose que j'ai fait, mettre un filtre de protection en verre trempé- par rapport au fait qu'ils avaient peur d’abîmer la console en l’enclenchant sur le dock, autant j'ai eu un peu de réticente au début, mais en très peu de temps, j'ai plus du tout d'appréhension.Tout le débat, c'est une console « portable » ou une console "salon », je dirais juste, c'est une console circonstancielle.Conclusion, je n'ai pas eu la WiiU, donc pour moi c'est comme si je repartais de zéro du catalogue Nintendo en HD, les éditeurs tiers ont l'air de vouloir suivre, les jeux indes apportent un vrai plus (en un an, plus de 400 jeux déjà dispos sur le Shop!), une console réellement pratique, qui j'espère de par son concept (qui est pour moi un progrès), fera des émules.¨PS : Pour les trois personnes du fond que ça pourraient intéresser, voici mon code Ami : SW-3081-0664-7334.