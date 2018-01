Salut tout le monde,J’ai vu sur un article de Ssudiio que certains n’avais pas capté mon concept de FLD.La question se pose les reponses sont simple je suis contre le full demat( quand je parle de fuck le demat c’est le only demat).Le fait de ne pas pouvoir preter son jeuxLe fait de l’acheter plein pots les editeurs decide de le prix qui est en plus plus chere que la grande distribution(prix PSN et Eshop Extremement chere)Et de ce fait on peut donc pas le vendre donc on achete un jeux 70€ il nous plait pas t’est baiser impossible a vendre en plus.Pour eviter le full demat j’ai donc decider de donner 0€ au services demat, je n’achete pas de jeux demat pas de DLC, Season pass.Exemple : j’ai tous les albums de Michael en CD/Vinyle je telecharge en .mp3 sur mon iPhone.Dans le cas de la Wii U je voulais donc Hack ma Wii U pour mettre tous les jeux et mettre la Wii aussi, je continue donc de fuck le demat car je contribue pas a ce demat vu qu’il recois 0€.Voila, apres c’est mon avis si vous kiffer et vous acheter tout demat faite cque vous voulez je veut juste que les editeurs laisse le choix avec une option physique.