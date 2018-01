Mon Bordel Perso

Bonjour à tous ! Aujourd’hui je veux vous parler d’un jeu pas assez connu… Pokémon ! Plus particulièrement le jeu Pokémon que j’attends et que je rêve jouer !Il y a pas mal d’articles qui traitent de rumeur sur le prochain Pokémon sur Switch, mais je vais en faire abstraction et vous partager mes envies sur ce que j’attends d’un jeu Pokémon ultime.Le dernier Zelda et les Xenoblade a prouvés que Nintendo pouvait faire des jeux open world ! Certes c’est Game Freak qui crée les jeux Pokémons, mais Nintendo peut apporter son savoir-faire. On aurait donc un jeu repartant à la base, c’est-à-dire la version Kanto. Mais cette fois si avec plus de liberté, comme par exemple plusieurs villes de départ, en fonction de votre affinité via un questionnaire.On trouverait partout des pokémons faibles, moyens et forts ! Et ce des le début du jeu. Egalement, un peu à la manière de BTW, concocter des repas pour nos pokémons avec les baies recueillis directement dans la nature, permettant des les soigner…Mais aussi avoir plus de 8 arènes, nous permettant ainsi de choisir notre propre chemin. Dans l’animé, Regis possède 10 badges. Alors oui c’est l’animé, mais cela sous entendait que la région est plus vaste qu’il n’y parait.Pourquoi Kanto vous dirait vous ? Cela permettrait déjà à la nouvelle génération de connaitre les premiers lieux de Pokémon, mais aussi permettre à Nintendo de nous sortir une extension par année, avec Johto, Sinnoh… Pour éviter de commencer le jeu trop facilement avec nos anciens pokémons, on peut imaginer un système interdisant d’utiliser ces derniers jusqu’à la victoire à la Ligue Pokémon. Un peu à la manière de l’animé (encore ?) ou Sacha part avec juste Pikachu dans une nouvelle région.Ca laissera également le temps à Nintendo de nous préparer la prochaine génération de Pokémon.X et Y avaient permis de mettre fin au CS, les remplaçant par les Poké-Montures. Alors oui c’est déjà une bonne évolution, mais l’idée est que ça soit nos Pokémons qui sont dans l’équipe qui en fonction de leur attribut physique nous permettes de nous transporter, voler, couper…Qui n’a jamais rêvé de voler à dos d’un Dracaufeu ?Un des ajouts que je trouve le plus intéressant dans Pokémon est la base secrète ! Uniquement campé sur les version Rubis et Saphir, et dans une déclinaison sur Perle et Diamant (dans le Souterrain de Sinnoh), cette fonctionnalité n’a jamais été exploiter sur d’autres versions. ROSA a permis d’en faire des minis-arénes, mais on peut imaginer facilement la construction d’une véritable base assez conséquente, qui s’agrandis en fonction des habitants, pour constituer une véritable team ! Un peu à la manière des Suikoden.La Zone de Combat, grande nouveauté de la version Émeraude, a permis une augmentation de la durée de vie du jeu assez conséquente ! C'est un lieu où les dresseurs se retrouvent et s'affrontent selon des règles strictes, variant d'un bâtiment à un autre. Ceux qui enchaînent les victoires ont par ailleurs la possibilité de défier en personne l'un des meneurs de la Zone.Remettre en place ses défis serait un gros plus, surtout avec la possibilité de le faire en ligne. Alors oui une ile dédiée à ça n’est pas obligatoire. Ces bâtiments peuvent être dispatcher un peu partout dans la région. En espérant que Nintendo nous troll pas comme dans la version ROSA.L'une des nouveautés de Pokémon X et Y est la customisation du personnage que vous incarnez : tout au long de l'aventure, vous avez la possibilité de modifier le style vestimentaire et la coiffure de votre personnage. Cependant, je trouve que les possibilités sont assez limitées. Nintendo devrait s’inspirer d’avantage des MMORPG dans cette aspect-là.Une autre approche serait de faire grandir notre héros d’une version à une autre, renforçant l’immersion dans le jeu (Dommage, on n’a pas la jeunesse éternelle de Sacha)Excellant idée de Nintendo sur X et Y, permettant de changer la donne dans un combat pokémon. Cependant, Lune et Soleil ont boudés cet aspect. J’espère que Nintendo en garde pas mal en secret.Egalement, les primo-résurgences permettent d’apporter une autre aura aux pokémons légendaires.A quand Sulfura, Artikoden et Electhor en mode primo-résurgence ?Alors le sujet épineux : Faut-il rester au traditionnel tour par tour, ou basculer sur une orientation plus action-rpg ? Personnellement, Pokémon doit changer ça manière de voir les combats. Mais cela n’engage que moi.J’imagine les combats se déroulant dans une arène où les pokémons attaquent ou se défendent en temps semi-réel, c'est-à-dire que dès qu'un menu est ouvert, le jeu se met en pause. Un peu à la manière de Ni No Kuni 1. Ici, la stat vitesse prendrait une toute autre dynamique de combat.Avec une autre approche : tenir compte des spécifiés du terrain : par exemple une attaque de type feu provoque un début d’incendie sur une zone, et une attaque de type eau peut y mettre fin. Egalement, une confrontation de 2 grosses attaques, par exemple Déflagration contre Hydrocanon provoquerait de gros dégâts sur le terrain.Il reste également plein de fonctionnalités comme par exemple les concours pokémons… Mais ça je vous laisse en débattre dans les commentaires