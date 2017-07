On pourra encore me traiter d’hater, d’anti-N et tout un tas de trucs faux, mais à un moment je comprends pas comment on peut accepter ça.Passe encore les 2 pauvres maps toutes les deux heures du mode classique quand dans tous les autres FPS/TPS on a accès à tout n’importe quand via un système de vote.Passe encore un seul mode original toutes les deux heures dans le mode Pro quand en face on peut passer d’un Capture the Flag a un Extermination a un ce que vous voulez en un clin d’œil, mais là ça j’avais jamais vu…Hier soir comme avant-hier soir j’ai voulu me faire du Salmon Run, le fameux mode horde hyper cool qui est la grosse nouveauté de cet opus mais… c’était fermé, oui, fer-mé. Et là je découvre que ce mode est ouvert a des horaire totalement random la semaine et ça un jour sur deux.Joueurs de COD ou de Gears imaginez que le mode Zombie ou Horde soient ouvert le mardi entre 13h00 et 1h00, le jeudi entre 19h00 et 07h00 du mat, le samedi toute la journée, le lundi entre 01h00 du mat et 13h00 ect… mais qui aurait accepté ça sur PS4/One ? Meme avant...Vous avez déjà vu ça dans un autre TPS/FPS ? Me dites pas que ça va rester comme ça et que c’est juste pour tester les serveurs. Tu paie ton jeu 50 euros, on t’impose les maps, les modes et maintenant on t’impose même des horaires pour pouvoir jouer, mais c’est quoi ça ? la Corée du Nord du jeu video ?Pourquoi Tendo gâche-t-il son jeu comme ça alors que si c’était openbar sur tout les modes comme dans tout les autres TPS et FPS ça serait le kiff total de faire ce qu'on veut quand on veut ? Faut vraiment m’expliquer leur logique.Imaginez ça sur Mario Kart 8, deux courses et une seule carte en mode Bataille toutes les 2 heures…Je demande évidement aux Pro-N et Pro-Splatoon de répondre avec la courtoisie qui leur sied si bien.