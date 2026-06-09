Orbitals : bande-annonce et date de sortie

Le joli Orbitals, c'est un peu le genre de jeux que l'on pourrait placer n'importe quand dans le calendrier, déjà prêt à ce que par sa superbe patte esthétique et le bouche-à-oreille (si tant est qu'il soit bon), il fera son chiffre sur la longueur pour ravir les fans de coop en écran splitté.
Mais voilà, l'exclusivité Switch 2 a opté pour on ne sait quelle raison pour la folie du mois de septembre (le 3 précisément). Il ne faudra pas se plaindre, et en voici une nouvelle bande-annonce.
A copy of the game (full game on card)
https://www.gematsu.com/2026/06/orbitals-launches-september-3
Day one
Parce que tout ce que je vois du jeu c'est waouh
Quand je vois le succès commercial et critique des Josef Fares, les géniaux It Takes 2 et Split Fiction, je suis étonné que Nintendo, avec sa réputation de jeux a gameplay n'ait pas encore sorti son jeu familial de ce genre avec un univers maison....
Alors que ça serait certainement un carton assuré....
Achat day one
Vive les années 80 !
change de pote
Le seul qui doit avoir la S2 et le jeu, c'est "l'hote" de la partie.
Les autres ne font que recevoir l'image du jeu et ils renvoient les commandes.
Les machines secondaires n'ont donc pas besoin du jeu et ça permet de joueur aux jeux multi avec des potes, meme s'ils ont que la S1.
Pour le moment rien d'annoncer, mais j'imagine qu'il sortira ailleurs aussi.