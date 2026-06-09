Orbitals : bande-annonce et date de sortie

Le joli, c'est un peu le genre de jeux que l'on pourrait placer n'importe quand dans le calendrier, déjà prêt à ce que par sa superbe patte esthétique et le bouche-à-oreille (si tant est qu'il soit bon), il fera son chiffre sur la longueur pour ravir les fans de coop en écran splitté.Mais voilà, l'exclusivité Switch 2 a opté pour on ne sait quelle raison pour la folie du mois de septembre (le 3 précisément). Il ne faudra pas se plaindre, et en voici une nouvelle bande-annonce.