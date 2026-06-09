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Orbitals : bande-annonce et date de sortie
Le joli Orbitals, c'est un peu le genre de jeux que l'on pourrait placer n'importe quand dans le calendrier, déjà prêt à ce que par sa superbe patte esthétique et le bouche-à-oreille (si tant est qu'il soit bon), il fera son chiffre sur la longueur pour ravir les fans de coop en écran splitté.

Mais voilà, l'exclusivité Switch 2 a opté pour on ne sait quelle raison pour la folie du mois de septembre (le 3 précisément). Il ne faudra pas se plaindre, et en voici une nouvelle bande-annonce.

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Qui a aimé ?
nicolasgourry, olimar59, adamjensen, oreillesal, aeris201, jamrock, pimoody, plistter, tripy73, kali, axlenz, djiman, gareauxloups
publié le 09/06/2026 à 20:37 par Gamekyo
commentaires (19)
nicolasgourry publié le 09/06/2026 à 20:40
Physical ($49.99)
A copy of the game (full game on card)
https://www.gematsu.com/2026/06/orbitals-launches-september-3
sonilka publié le 09/06/2026 à 20:41
nicolasgourry excellent
oreillesal publié le 09/06/2026 à 20:43
Vraiment très chouette, encore une belle exclu NS2
abookhouseboy publié le 09/06/2026 à 20:45
Celui-là se distingue vraiment parmi la myriade de jeux plus ou moins "indés".
aeris201 publié le 09/06/2026 à 20:45
Ca tue

Day one
51love publié le 09/06/2026 à 20:47
J'espère qu'il sera bon, quelle pépite ce jeu s'il arrive à se renouveler durant le long de l'aventure

Parce que tout ce que je vois du jeu c'est waouh

Quand je vois le succès commercial et critique des Josef Fares, les géniaux It Takes 2 et Split Fiction, je suis étonné que Nintendo, avec sa réputation de jeux a gameplay n'ait pas encore sorti son jeu familial de ce genre avec un univers maison....

Alors que ça serait certainement un carton assuré....

Achat day one
jamrock publié le 09/06/2026 à 20:49
Fabuleux
edgar publié le 09/06/2026 à 20:50
Visuellement c’est vraiment somptueux.

Vive les années 80 !
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 20:52
J’adore
pimoody publié le 09/06/2026 à 21:00
Physique perso
shadowmarshal publié le 09/06/2026 à 21:09
Jeu coop uniquement ou jouable en solo ?
losz publié le 09/06/2026 à 21:14
shadowmarshal Que coop, dommage, ca à l'air très cool mais difficile de trouver quelqu'un avec la switch 2 pour le moment perso.
51love publié le 09/06/2026 à 21:21
losz y'a le gameshare et tu peux jouer avec un mec qui n'a que la Switch (et meme pas le jeu donc)
losz publié le 09/06/2026 à 21:59
51love Ouais comme split fiction et tout mais bon le plus dur c'est trouver quelqu'un avec la switch 2, dans mon entourage c'est full ps5
51love publié le 09/06/2026 à 22:02
losz y'a 180 millions de S1 + S2 sur terre et tu connais personne capable de t'accompagner dans cette belle aventure?

change de pote
losz publié le 09/06/2026 à 22:05
51love Ah mais ca marche aussi sur la premiere switch ? je pensais que c'était uniquement pour la 2.
51love publié le 09/06/2026 à 22:15
losz le gameshare fonctionne avec la S1 oui, c'est regulierement illustré dans les trailers je crois meme dans celui ci si tu pretes attention si je me souviens bien
losz publié le 09/06/2026 à 22:23
51love Non mais le jeu c'est une exclu switch 2, donc je vois pas comment quelqu'un qui à la première switch pourrait jouer ? Bon de toute façon à tout les coups il va sortir dans quelques mois sur ps5/pc et tout, car c'est con d'en faire une exclu Nintendo.
51love publié le 09/06/2026 à 22:38
losz le gameshare c'est juste du streaming d'une machine a une autre.

Le seul qui doit avoir la S2 et le jeu, c'est "l'hote" de la partie.

Les autres ne font que recevoir l'image du jeu et ils renvoient les commandes.

Les machines secondaires n'ont donc pas besoin du jeu et ça permet de joueur aux jeux multi avec des potes, meme s'ils ont que la S1.

Pour le moment rien d'annoncer, mais j'imagine qu'il sortira ailleurs aussi.
Gras
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Orbitals
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Nom : Orbitals
Support : Switch 2
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Shapefarm
Genre : action
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