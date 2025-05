Elden Ring : la plus grosse audience est sur Steam Elden Ring : la plus grosse audience est sur Steam

L'organisme Alinea Analytics nous a fait un petit point données sur Elden Ring et ses quelques 30 millions de ventes (pour l'instant), et apprenons qu'à l'instar d'une franchise comme Monster Hunter, le blockbuster de FromSoftware met aujourd'hui le plus gros de son beurre sur Steam (43 % de l'audience, pour 15,7 millions de joueurs), devant la marque PlayStation (13,2 millions) et la marque Xbox en bonne dernière sans démériter (7,4 millions).



On découvre également le taux d'implication des fans du genre, avec 64 % de joueurs Steam y ayant joué pendant plus de 50h (49 % sur PlayStation), et même près de 45 % plus de 100h (36,7 % sur PlayStation). Le duo PS4/PS5 remporte tout de même de peu la médaille des complétistes avec 10,9 % de la communauté ayant remporté la Platine (10,2 % sur Steam).



Rappelons que les joueurs Switch 2 rejoindront la danse quelque part en fin d'année.