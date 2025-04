Switch 2 : Cyberpunk 2077 aura aussi le cross-save

CD Projekt RED veut faire les choses bien comme il faut avec la version Switch 2 deen annonçant que son portage bénéficiera comme les autres d'une option total cross-save pour pouvoir reprendre votre progression commencée sur un autre support et inversement.Prévu pour le 5 juin, donc dès le lancement de la machine, le titre inclura la totalité des MAJ ainsi que l'extension sur une cartouche pleine à craquer de 64Go, et visera le 1080p sur dock et 720p en nomade. Les développeurs ajouteront à cela, pour le dock, un mode Performance en 40FPS.