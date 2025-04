Nintendo Switch Online : la gamme N64 aura droit à ses bonus exclusifs Switch 2

Petite info parmi les tonnes autour de la Nintendo Switch 2 depuis hier, concernant ici les abonnés Nintendo Switch Online : la gamme Nintendo 64 va proposer deux nouvelles fonctionnalités exclusives à sa nouvelle génération.La première est un filtre CRT toujours de bon goût pour la nostalgie, mais le plus important, c'est l'arrivée d'une fonction rewind jusqu'à présent trouvable uniquement sur les plus anciennes plates-formes NSO comme la NES et la SNES. A déconseiller néanmoins dans unpour ne pas que l'assistance vous envoie vos joycons dans la tronche (ce qui serait dommage à 90€ la paire).On en profite pour vous mettre une autre vidéo du Treehouse, celle dédiée à l'arrivée de la gamme GameCube (uniquement NSO+Pack Additionnel) avec en premier jetet(avec du online). Pour l'anecdote, avec ce dernier, la Switch 2 proposera donc l'intégralité des épisodes de la franchise. A défaut d'un tout neuf.