La PlayStation Portal a sa date de sortie

Eh bien on dirait que s'il y a vraiment un State of Play en septembre, Sony évitera que sa future PlayStation Portal ne vienne grappiller de précieuses secondes du show : c'est comme de coutume désormais via un bref communiqué sur le PS Blog que le constructeur nous révèle le trailer, l'ouverture des précommandes sur le site officiel et une date de sortie (15 novembre, 219,99€).L'accessoire, car c'est un peu de ça dont il s'agit sera également disponible en magasin, mais chez une sélection de revendeurs. Pas partout quoi.