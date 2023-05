Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sera en gros tout pareil, mais plus beau

Il s'appellera donc, ce remake dequi aurait pu être une incroyable surprise si l'annonce n'avait pas été leakée 300 fois au préalable. Le communiqué ne confirme pas la présence de Virtuos aux commandes pour ce qui reste le premier épisode de la chronologie, mais dans tous les cas, les responsables n'ont eu ni les moyens ni les épaules pour modifier l'œuvre de Kojima :- Game Design inchangé- Scénario identique- Même doublage, même dialogues- Gameplay qui évoluera un peu (on imagine un peu de souplesse)- Mais au moins une véritable transformation graphique (et sur l'ambiance sonore)Pas encore de date pour ce « remake graphique et sonore donc » (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), et les fans pourront en attendant grignoter cet automne avec comme prévu unecomprenant le premier épisode avec la même tronche que l'époque PS1, ainsi que le versions HD Collection deet, justement.Ceux qui ont suivi « l'actu rumeur » peuvent donc s'attendre à ce que le Volume 2 proposeet