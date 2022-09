Du gameplay pour God of War Ragnarok

Comme promis par Game Informer, accueillons comme il se doit quelques dizaines de secondes de gameplay inédit pourpour montrer les dernières infos en date, comme les capacités des différents boucliers, le fait d'obtenir des attaques signatures en fonction de l'arme, sans oublier un bestiaire beaucoup plus varié.Une nouvelle vidéo sera lâchée lundi prochain, et il faudra pour l'heure s'en contenter avant le grand lancement prévu début novembre sur PlayStation 5 et PlayStation 4.