Sora de Kingdom Hearts en ultime combattant de Super Smash Bros Ultimate

Et voilà, la sagas'achèvera donc le 19 octobre avec Sora de, personnage emblématique du catalogue Square Enix mais également, coïncidence, nom du studio de Masahiro Sakurai qui s'est donc chargé de la présentation complète, sans oublier le stage et les quelques musiques (dont l'indispensable Fragments of Sorrow).Comme de coutume, le pack sera accompagné de quelques costumes Mii à moins d'1€ l'unité dont duet du