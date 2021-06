Microsoft : le xCloud passe aux Xbox Series X, et est disponible sur PC et supports iOS

Le xCloud de Microsoft passe une nouvelle étape, avec pour commencer une mise à disposition sur PC et appareils iOS (mobile comme tablette), en rappelant que pour contourner les restrictions d'Apple, il est inutile d'aller fouiner sur le store vu que le service passera par le navigateur via Xbox.com (aussi bien Safari que Chrome ou Edge).Et en second point, le constructeur confirme ce que certains avaient deviné depuis quelques jours vu les améliorations de l'expérience : les centres de données ont enfin délaissés la Xbox One S comme base pour passer aux Xbox Series X, et si le 60FPS est donc au rapport pour une partie des cas, la qualité du streaming restera limitée pour l'heure au 1080p pour garantir un minimum de latence avant de nouvelles optimisations futures.Pour ceux qui n'ont pas encore essayé tout cela, souvenez-vous qu'il suffit d'être abonné Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter « gratuitement » avec un catalogue propre (PC, Xbox, xCloud n'ont pas exactement la même liste) dont certains titres spécialement optimisés pour le tactile.