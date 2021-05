Après Returnal et Ratchet, un State of Play spécial Horizon Forbidden West ce jeudi

A un rythme diablement bien soutenu depuis quelques temps, Sony va offrir un nouveau State of Play qui, après celui consacré àpuis à, va s'attarder sur la prochaine exclusivité majeure de la PlayStation 5, du moins du coté des PlayStation Studios : le fameux20 minutes de show constitué en partie de blabla et surtout de 14 minutes de gameplay pour cette suite dont on espère une date de sortie, le titre étant toujours prévu pour cette année officiellement parlant. Rendez-vous ce jeudi 27 mai à 18h00 pour découvrir tout cela en détails.