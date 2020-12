Face à une (probable) demande de censure, Inti Creates annule Gal Gun Returns sur supports Xbox

Nous savions déjà que les jeux jugés un peu trop « coquins » ne pouvaient plus trouver leur place sur consoles PlayStation, Sony étant de plus en plus réticents à accepter ce genre de production qui parfois flirte avec une certaine limite morale, et alors que Inti Create pensait se rattraper ailleurs, c'est au tour de Microsoft de mettre un frein à la pratique.L'éditeur annonce en effet que(remake du premier épisode) est annulé sur Xbox Series et Xbox One après diverses discussions avec Microsoft. Pas de précisions mais vu que Inti Creates indique clairement vouloir maintenir une fidélité avec l'original, on comprend facilement qu'il y a eu demande de censure, finalement refusée pour laisser le jeu sortir uniquement sur PC et Switch (le 12 février chez nous).Belle ironie quand on sait que le premier épisode était en 2011… une exclusivité Xbox 360.