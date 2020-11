Cyberpunk 2077 : 10 minutes de présentation pour les versions Xbox (One X & Series X)

C'était la petite surprise du jour : sans teaser préalable et avant même son cinquième « Night Wire » (ce jeudi), CD Projekt RED s'est décidé à enfin dévoiler un aperçu concret des versions consoles de, plus précisément d'ailleurs des éditeurs Xbox One X et Series X avec sa petite MAJ Day One en attendant la vraie upgrade en 2021.10 minutes qu'on vous laisse apprécier, en se disant que si tout se passe bien cette fois, on y jouera enfin dans environ trois semaines.