Crimson Desert : encore une grosse MAJ

Pas de temps à perdre chez Pearl Abyss qui déploie déjà une troisième grosse mise à jour évidemment blindée de correctifs sur tous les points mais également tout un tas d'améliorations bienvenues en fonction des retours de la communauté, dont vous pouvez retrouver la liste complètemais voici ici les points les plus importants :- 5 animaux (déjà présents) pourront maintenant servir de monture définitive.- De nouvelles boîtes à matériaux éparpillées sur tout le continent.- Des pièces de raffinage ont été ajoutées pour mettre un équipement niveau 4 (*).- On peut cuisiner plus rapidement sans passer par la sélection d'ingrédients.- Replacement du coffre de clan à l'intérieur de votre tente.- Analyse instantané (3 secondes) de tous les objets d'une boutique.- On a maintenant LE CHOIX d'utiliser une clé devant une porte.- Les puits donnent davantage d'eau.- Les minéraux sont récupérés automatiquement si vous avez la foreuse.- Même chose avec le bois si vous avez une tronçonneuse.- Temps de chargement réduits au respawn et téléportation.- Plus besoin de tapoter pour actionner la course à pied ou à cheval.- La fonction vol consomme moins d'endurance !- Léger temps de latence des ennemis lorsque vous ressuscitez.- Les interactions avec les objets sont plus simples.- Quelques infos d'aides dans certaines quêtes.- Possibilité de bloquer la rotation de la mini-map.(*) Plusieurs pièces du genre sont en récompense de quêtes. Si vous les avez déjà terminé, vous récupérerez l'ensemble instantanément.