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Crimson Desert : encore une grosse MAJ
Pas de temps à perdre chez Pearl Abyss qui déploie déjà une troisième grosse mise à jour évidemment blindée de correctifs sur tous les points mais également tout un tas d'améliorations bienvenues en fonction des retours de la communauté, dont vous pouvez retrouver la liste complète à cette adresse mais voici ici les points les plus importants :

- 5 animaux (déjà présents) pourront maintenant servir de monture définitive.
- De nouvelles boîtes à matériaux éparpillées sur tout le continent.
- Des pièces de raffinage ont été ajoutées pour mettre un équipement niveau 4 (*).
- On peut cuisiner plus rapidement sans passer par la sélection d'ingrédients.
- Replacement du coffre de clan à l'intérieur de votre tente.
- Analyse instantané (3 secondes) de tous les objets d'une boutique.
- On a maintenant LE CHOIX d'utiliser une clé devant une porte.
- Les puits donnent davantage d'eau.
- Les minéraux sont récupérés automatiquement si vous avez la foreuse.
- Même chose avec le bois si vous avez une tronçonneuse.
- Temps de chargement réduits au respawn et téléportation.
- Plus besoin de tapoter pour actionner la course à pied ou à cheval.
- La fonction vol consomme moins d'endurance !
- Léger temps de latence des ennemis lorsque vous ressuscitez.
- Les interactions avec les objets sont plus simples.
- Quelques infos d'aides dans certaines quêtes.
- Possibilité de bloquer la rotation de la mini-map.

(*) Plusieurs pièces du genre sont en récompense de quêtes. Si vous les avez déjà terminé, vous récupérerez l'ensemble instantanément.
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Qui a aimé ?
slyder, junaldinho, momotaros
publié le 29/03/2026 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (72)
slyder publié le 29/03/2026 à 10:55
C'est dingue, y'a 2 points sur le patch dont hier je parlais à un pote qui a le jeu aussi, que ce serait formidable s'ils pouvaient changer ça, et boom ! Des tueurs chez Pearl Abyss, cette boîte monte sévèrement dans mon estime !
ozyxp publié le 29/03/2026 à 10:56
Voila pourquoi les MAJ sont le fléau de ces générations de console. Le jeu n'aura plus aucun rapport avec sa version de base quand toutes les maj seront sorties et le jour ou tu n'as plus accès au maj pour X raisons tu l'as dans l'os.
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 10:56
Cool.
Pour faire simple: j'ai plus de plus de 70h de jeu, je râle souvent sur ses défaut mais il me prend aux tripes et j'y reviens tous les jours. Et je n'ai pas l'impression que j'ai vraiment commencé l'aventure tellement je pars à la cueillette aux champignons dès que je trouve un coin bizarre....
noukous publié le 29/03/2026 à 11:02
Un studio réactif et à l'écoute de sa communauté
Honnêtement les quelques petites lourdeurs du jeu peuvent être facilement corrigé avec quelques patch.
En ce qui me concerne j'ai 48 heures dessus et ce jeu est devenu ma nouvelle drogue.
Il ya une richesse que je n'ai jamais vu à ce jour dans un jeu d'action/aventure AAA, que ça soit en termes de game design, de systèmes, d'ambiance etc...
olex publié le 29/03/2026 à 11:02
Y a quand même des points évidents qui ont dû être remontés dans les alpha/bêta-test, que je me demande s'ils l'ont pas fait exprès pour se donner bonne figure en terme de suivi. Bref, c'est bien, mais je pense que ça aurait pu déjà être placé avant la sortie.
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 11:15
olex : Je suis d'accord avec toi, il y a des erreurs évidentes. Peut-être que les investisseurs ont fait pression pour avancer la sortie du jeu ou que la phase beta test a été allégée pour faire des économies ? Va savoir. C'est vrai que le jeu n'est pas cher par rapport à ce qu'il propose.
Ce service après vente, c'est dommage mais bon, ça va dans le bon sens.
sandman publié le 29/03/2026 à 11:19
que des bons choix.
osiris67 publié le 29/03/2026 à 11:27
ozyxp ils pourront tjr sortir une definitive edition incluant ces patch.
taiko publié le 29/03/2026 à 11:28
olex la théorie du complot. Je pense qu'ils étaient préféré avoir de meilleures notes plutôt que de viser une potentielle remontée de l'estime des joueurs.
sandman publié le 29/03/2026 à 11:33
taiko oui c'est comme tous les jeux qui sortent à moitié fini, le complot veut qu'ils font exprès de pas finir les jeux pour se faire chier à tout corriger pour plaire au public. C'est bien connu que les studios font exprès d'avoir des mauvaises notes metacritic pour ensuite passer pour des sauveurs auprès des joueurs. Genre no man sky ils ont fait exprès de sortir un jeu prototype pour faire du développement pendant des années pour le plaisir des joueurs ahaha je suis mdr
azerty publié le 29/03/2026 à 11:35
5 animaux (déjà présents) pourront maintenant servir de monture définitive.

C'est les animaux légendaires, si on va chez la sorcière on peut recouper les animaux chasser. Loup, Cerf, Ours etc...
churos45 publié le 29/03/2026 à 11:44
Bien bien
kalas28 publié le 29/03/2026 à 11:54
olex oui oui et la terre est plate

non mais sérieux réfléchissez un peu même si c'est dur et pas donné à certains. genre se prendre des notes moins bonnes et mauvaise réputation ça fais parti du plan

possible que les testeurs est une vision du jv différente et quand on connais les coréens et leurs gouts/acharnement dans le secteurs c'est sur que ça allait avoir besoin d'un retour mondial pour arranger certain points...
zekk publié le 29/03/2026 à 11:55
sandman taiko vraiment tout est bon pour taper sur le jeu
skuldleif publié le 29/03/2026 à 12:01
je l'ai mais jy jouerai cet été j’attends qu'ils aient fini les patch quality of life
marcelpatulacci publié le 29/03/2026 à 12:04
J'ai bien fait d'attendre.
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 12:10
kalas28 : Par rapport à ta réponse à olex, je t'assure qu'il y a des erreurs très connes qui sont étonnantes à ce niveau de compétence.

Tu n'as qu'à voir la liste de l'article. L'exemple des clés est très parlant. Tu as plein de portes dans ce monde ouverts. Certaines sont verrouillées, d'autres non. Avant la mise à jour, c'était impossible de savoir avant de toucher la porte. Parfois, et le plus souvent, tu te faisais pomper une clé que tu ne voulais pas utiliser, surtout quand ce n'est qu'un couloir... Et des petites erreurs comme ça, il y en a partout. C'est pas grave mais ça aurait pu être corrigé avant la sortie très simplement s'ils avaient eu du temps.
altendorf publié le 29/03/2026 à 12:11
Le seul beug que je remercie c'est celui où je suis devenu invisible pendant un camp très dur et un boss bien chiant. Résultat, j'ai pu le faire facilement alors que j'avais pas forcément le bon "niveau" pour le faire
churos45 publié le 29/03/2026 à 12:15
olex taiko Je pense qu'aucun développeur ne souhaite sortir un produit qui n'est pas terminé, mais les dirigeant n'ont certainement pas les mêmes priorités.

Pour moi ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Le jeu est sorti pas fini car il y avait des contraintes de temps et d'argent. Donc ils n'ont pas fait "exprès" de sortir le jeu dans sans état du day one, mais ils savaient très certainement qu'il aurait pu être meilleur.

Je pense que, surtout à notre époque où les jeux sont continuellement améliorés avec des mises à jours, vous surestimez l'importance que certains dirigeants donnent aux notes (ils veulent pas que ce soit catastrophique non plus).

Corriger un bug ou une fonctionnalité ça ne se développe pas en quelques jours, il y a toute un pipeline derrière (analyse, dev, tests de non régression, livraison) donc :
- oui, le studio savait que les avis ne seraient pas unanimes à cause de l’état du jeu. Les développeurs ont sûrement alerté la direction mais ceux-ci n'ont pas voulu retarder la sortie
- non, ce n'était pas pour manipuler les joueurs en se faisant passer pour des héros qui réagissent très vite aux retours
mattewlogan publié le 29/03/2026 à 12:18
C’est pas une question d’être réactif, je trouve, c’est surtout une question que le jeu avait encore besoin de temps de développement et ça se voit avec le nombre indécent de mises à jour si peu de temps et tout ce qu’ils doivent apporter dont des trucs qui auraient dû de base être dans le jeu, j’ai bien fait d’avoir attendu avant de me relancer dessus
olex publié le 29/03/2026 à 12:21
churos45 Je voulais dire surtout par là qu'ils sont gagnants à être réactifs quel que soit l'issue mais je comprends tout à fait les enjeux derrière (que tu résumes parfaitement, rien à ajouter là-dessus).
ozyxp publié le 29/03/2026 à 12:33
osiris67 Dans ce cas c'est cool mais malheureusement c'est pas systématique...
azerty publié le 29/03/2026 à 12:38
mattewlogan ils font surtout en fonction aussi des retours des joueurs...
Un jeu aussi massif tu ne peux pas tout voir.
ratchet publié le 29/03/2026 à 12:54
Excellent… je vais peut être attendre avant de revendre, voir ce que les différentes MaJ donnent car j’ai pas accroché du tout..
momotaros publié le 29/03/2026 à 12:54
Ils ont aussi patché le bug de nos lingots qui disparaissent de la banque et maintenant, lorsque l'on vol un objet sans être repéré, on ne perd plus de réputation.

Le jeu se bonifie avec le temps, c'est très bon
zekk publié le 29/03/2026 à 13:06
mattewlogan Non, le jeu est beaucoup plus stables que d'autres Open-world à leur sortie et qui n'ont pas eu tout ce foin.

On est plus sur des mises à jour qui améliore l'expérience que sur des mises à jour qui corrige un jeu pas fini
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 13:21
zekk : +1. Techniquement, le jeu est complètement fiable, surtout quand on voit la quantité d'interactions possibles et la masse de données à gérer (météo, particule, IA, textures, jauge de confiance, etc). Tous les patchs concernent surtout de la qualité de vie. Là ou un jeu comme Baldur's Gate a pris 2 ans en beta ouverte pour proposer un jeu complètement intuitif, Crimson Desert sort officiellement avec un service après vente actif. Les mecs de Pearl Abyss sont clairement compétents, il n'y a aucun doute.
azerty publié le 29/03/2026 à 13:46
kujiraldine ça pardonne tout au jeu déglinguer de Bethesda, patcher par les moddeurs, une honte mais là ça crache sur le jeu qui est patché direct par les devs.
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 14:31
azerty : De ouf! Je ne comprends pas pourquoi il y a encore du monde pour acheter ça day one. C'est systématiquement des sorties à chier, patchées gratuitement par la communauté. Et les jeux ressortent pendant 15 ans dans plein de version chelous. J'ai toujours pas acheté Starfield à cause de ça, perso.

Là, je ne regrette absolument pas mon achat day one de Crimson Desert. Fiable, moins cher que pas mal de triple A et avec une durée de vie largement supérieure.

Je ne comprends pas ceux qui tapent sur Crimson Desert sans y avoir jouer alors que les joueurs témoignent largement leur satisfaction.
heracles publié le 29/03/2026 à 14:38
marcelpatulacci Il est comme un bon vin, on ira chercher le jeu à la cave quand il aura bien vieillit, et la cerise sur le gâteau peut-être en solde sur Steam.
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 14:40
slyder Ils écoutent beaucoup les joueurs depuis la sortie du jeu, je pense qu'ils regardent aussi beaucoup le HUB de Steam car au début il était en négative puis mitigé, puis plutôt positif et enfin très positif aujourd'hui !

En espérant qu'ils gardent ce genre de mentalité même pour leur prochain jeu, des studios comme Stalker devrait en prendre de la graine.
pcverso publié le 29/03/2026 à 14:42
Bravo a pear d'écouter sa communauté et de réagir aussi vite .
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 14:42
zekk Mais carrément je comprends pas le raisonnement de mattewlogan ils sont super actif avec la communauté contrairement aux studios polonais tchèque etc qui mettent parfois des plombes à sortir des correctifs !
ratchet publié le 29/03/2026 à 14:48
Je rallume le jeu plein d’espoir…
Je lance une quête je dois vaincre des ennemis, j’ai même pas fini de les buter écran noir: mission réussi… (super)

Là je défonce du monde dans une carrière je tapote R1/R2 ça réagit 1x sur 2…

Suis-je maudit ou ?
zekk publié le 29/03/2026 à 14:55
ratchet mec à un moment soit tu mens, soit tu ne sais pas jouer... mais ca devient trop gros là

ravyxxs totalement
ratchet publié le 29/03/2026 à 15:05
zekk et pourtant non. Là je suis à la carrière de Karin, j’ai le personne qui bouge tout seul des fois (genre quand je veux mettre le menu) et durant les combats que j’ai fais tu as beau appuyer sur R1 le mec attaque pas (alors que j’ai de l’endurance et tout le tralalala).

Pour la quête qui s’est terminée sans avoir tuer tout le monde ça m’est arriver 2x depuis que j’ai le jeu.
mattewlogan publié le 29/03/2026 à 15:10
zekk honnêtement ça serait un jeu signé Ubisoft, il y aurait des mem de partout, les gens se fouterait de la gueule de certains trucs comme les mêmes PNG tout le temps qui répètent les mêmes phrases tout le temps et plein d’autres trucs. Après j’aime le jeu c’est pas le problème, mais clairement il avait besoin de + 2 temps.
marcelpatulacci publié le 29/03/2026 à 15:13
heracles je te jure Mettez moi un bon Crimson 2026 s'il vous plaît. Avec ceci ? Oh juste un DLC mon brave, merci. Bien monsieur
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 15:16
ratchet T'as pas du drift toi ?
ratchet publié le 29/03/2026 à 15:28
ravyxxs nan sur les autres jeux j’ai absolument rien. En vrai faudrait que je prenne une vidéo car des fois je me dis que c’est pas possible…
zekk publié le 29/03/2026 à 15:38
ratchet désinstalle réinstalle le jeu peut être

mattewlogan ayant fait pas mal d'open world d’ubisoft avant d'en avoir marre, le jeu est beaucoup mais beaucoup plus stable que leur OW qu'un OW Bethesda, de The Witcher 3 Cyberpunk, justement si ces studios sortaient un PW aussi propre dès la sortie on les applaudirais
apollokami publié le 29/03/2026 à 15:38
Ils assurent sur le suivi
Il bat ses propres records d'audience chaque semaine sur Steam.
thauvinho publié le 29/03/2026 à 15:49
ratchet t'es pas obligé de tuer tout le monde dans ces quêtes là hein Tu as un pourcentage en gros à gauche, il descend avec les kill et en détruisant certains bâtiments. Quand tu arrives à zéro c'est bon, même s'il reste du monde
patrickleclairvoyant publié le 29/03/2026 à 15:56
Se patch améliore le rendu graphique sur ps5 normale grâce à l’option qui force la 4k. Du coup en mode équilibré avec la 4k activé et sans la syncro verticale d’activée, c’est encore plus beau et fluide.
Le monde performence n’est plus flou avec la nouvelle option. Enfin on peut voler sans que la stamina ne descende trop vite. Que du bonheur
patrickleclairvoyant publié le 29/03/2026 à 15:58
Et aussi les temps de chargement que je me téléporte son super rapide enfin
ratchet publié le 29/03/2026 à 16:05
zekk le problème du jeu en une vidéo
https://youtu.be/MRUGSeAkjZ4 />
Voilà. Tout est fais pour que ça soit pas clair. je l’ai réinstaller cet aprem. Là j’ai fais 2H de jeu ça va un peu mieux je dois l’avouer mais il y a des trucs c’est compliquer pour rien niveau organisation.
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 16:07
ratchet Après le jeu a des bugs donc bon..
patrickleclairvoyant publié le 29/03/2026 à 16:11
ratchet J’ai fait la mission hier et j’avoue que c’est n’importe quoi. Surtout que si tu rates le message qui apparaît en haut à gauche t’es niqué. Après il faut passer son temps à chercher dans les menu comment faire, c’est chiant
ratchet publié le 29/03/2026 à 16:21
patrickleclairvoyant bah du coup je ne savais pas comment faire avant de voir la vidéo car j’étais bloqué. Je test après le dîner!
sandman publié le 29/03/2026 à 16:22
ratchet patrickleclairvoyant vous cherchez les problèmes aussi... Quand tu actives la quête c'est indiqué comment faire, ouvrir la carte et sélectionner le camp pour accéder aux détails du camp et y'a une partie quête.
Après c'est pas indiqué dans la quête, mais quand tu comprends que chaque point d'interet y'a des missions d'expédition, c'est pas compliqué.
malroth publié le 29/03/2026 à 16:23
top

j'aimerai juste avoir la possibilité d'inverser la roulade avec le dash

c'est pas normal de faire l'esquive (dash) avec 2 appuie, alors que la lente roulade c'est un seul appui.

c'est pas du tout intuitif en combat, le dash c'est la base pour un gameplay dynmaique et contre attaquer rapidement.

s'ils font ça, mamaaa 20/20
shambala93 publié le 29/03/2026 à 16:44
mattewlogan
Non il est sortie plus propre que les jeux ubi.
yanssou publié le 29/03/2026 à 17:00
Et la narration ça donne quoi ?
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 17:04
ratchet : Tu joues sur quel support ? Je suis sur PC. Je suis d'accord avec toi sur la question des tutos pas clairs (voire même faux) mais je n'ai pas les bugs que tu décris.

yanssou : j'ai 70h de jeux et franchement.... c'est naze XD. C'est pas qu'on a une histoire pourrie. À mon niveau, ça commence à prendre forme. C'est juste qu'on enchaîne les quêtes un peu comme un bon élève sans vraiment comprendre les enjeux. Mais ça décolle doucement, je le sens.

shambala93 : J'aurais plus dit Bethesda. J'ai eu Assassin Creed Shadows à sa sortie et franchement, c'était propre.
ratchet publié le 29/03/2026 à 17:05
kujiraldine PS5 (la basique)
yanssou publié le 29/03/2026 à 17:06
kujiraldine ah dommage.
mercure7 publié le 29/03/2026 à 17:27
C'est pas Konami qui se bougerait autant le cul . . .
rasalgul publié le 29/03/2026 à 17:28
Au top
patrickleclairvoyant publié le 29/03/2026 à 17:41
sandman C’est un détails que je n’avais pas vu et si tu rate le message c’est chaud à retrouver. Du coup c’était mal foutu. La preuve ce n’est pas arrivé qu’à moi et j’ai regardé sur le net il y en a plein d’autres. Donc ne la ramène pas
zekk publié le 29/03/2026 à 17:58
yanssou oui franchement, elle est naze haha
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 18:13
yanssou zekk : Après, ce n'est pas un avis définitif. C'est juste que ça prend du temps. Il y a des tonnes de factions, de cultes, de pays... à chaque coins de rue, on apprend tout un tas d'infos. J'ai l'impression que quand ça va péter, ça pètera super fort ou ce sera le soufflet du siècle. Je ne saurais pas encore dire actuellement. Mais la mise en place de l'histoire reste malgré tout prenante et l'exploration est tellement kiffante que ça compense. J'espère que ça avancera bien.
ouken publié le 29/03/2026 à 18:32
Moi j'attend quelque temp avant de le relancer il m'a trop fait l'effet cyberpunk .
yanssou publié le 29/03/2026 à 18:47
zekk kujiraldine ça sera en promo pour ma part du coup
slyder publié le 29/03/2026 à 19:11
ravyxxs Ouais c'est agréable de savoir que peu importe le bug ou souci de gameplay ce sera réglé dans peu de temps.
Franchement ce studio s'il continue sur cette lignée pour tous leurs projets
jenicris publié le 29/03/2026 à 19:54
Top leur réactivité et d'écouter autant les joueurs

Je vais attendre qu'il soit nickel
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 20:04
yanssou Mauvaise, depuis le début de l'annonce de ce jeu et chaque vidéo montré, puis la première où des personnages parlaient, échangeaient, j'ai su que ça allait être pas bon, et c'est le cas.

Il me semble qu'il y avait même un dev sur X qui a dit clairement, sans détour,que le focus de ce jeu est ailleurs, si vous voulez une expérience narrative, c'est pas le jeu pour vous.

Ca tue pas le marketing, mais au moins c'est clair, les mecs veulent pas de gens déçu à l'arrivé quoi.

J'ai apprécier la sincérité du message
yanssou publié le 29/03/2026 à 20:07
ravyxxs au moins c'est clair, pas de mauvaise surprise en jouant
kujiraldine publié le 29/03/2026 à 20:47
yanssou : Ce sera en promo sur quel support ? Si tu es bien équipé, je te conseilles d'opter pour la version PC. Le rendu est juste dingue en "ray reconstrction" (nvidia) ou "ray regeneration" (amd).
shining publié le 29/03/2026 à 20:58
Dinguery ce jeux, plus j'y joue et plus je kiffe et quand je vois les possibilité du jeux, je kiffe encore plus rien que cette vidéo , le jeux ces un vs fighting :
https://www.youtube.com/watch?v=DUHLtfPj-58
yanssou publié le 29/03/2026 à 21:12
kujiraldine Pc ou ps5, je vais attendre la promo et des correctif.
pcverso publié le 29/03/2026 à 21:27
shining oui moi cest comme ca que je le vois un aventure beat them all
waurius59 publié le 29/03/2026 à 22:27
En attendant les versions next gen
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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