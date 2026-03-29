Crimson Desert : encore une grosse MAJ

Pas de temps à perdre chez Pearl Abyss qui déploie déjà une troisième grosse mise à jour évidemment blindée de correctifs sur tous les points mais également tout un tas d'améliorations bienvenues en fonction des retours de la communauté, dont vous pouvez retrouver la liste complète à cette adresse
mais voici ici les points les plus importants :
- 5 animaux (déjà présents) pourront maintenant servir de monture définitive.
- De nouvelles boîtes à matériaux éparpillées sur tout le continent.
- Des pièces de raffinage ont été ajoutées pour mettre un équipement niveau 4 (*).
- On peut cuisiner plus rapidement sans passer par la sélection d'ingrédients.
- Replacement du coffre de clan à l'intérieur de votre tente.
- Analyse instantané (3 secondes) de tous les objets d'une boutique.
- On a maintenant LE CHOIX d'utiliser une clé devant une porte.
- Les puits donnent davantage d'eau.
- Les minéraux sont récupérés automatiquement si vous avez la foreuse.
- Même chose avec le bois si vous avez une tronçonneuse.
- Temps de chargement réduits au respawn et téléportation.
- Plus besoin de tapoter pour actionner la course à pied ou à cheval.
- La fonction vol consomme moins d'endurance !
- Léger temps de latence des ennemis lorsque vous ressuscitez.
- Les interactions avec les objets sont plus simples.
- Quelques infos d'aides dans certaines quêtes.
- Possibilité de bloquer la rotation de la mini-map.
(*) Plusieurs pièces du genre sont en récompense de quêtes. Si vous les avez déjà terminé, vous récupérerez l'ensemble instantanément.
Pour faire simple: j'ai plus de plus de 70h de jeu, je râle souvent sur ses défaut mais il me prend aux tripes et j'y reviens tous les jours. Et je n'ai pas l'impression que j'ai vraiment commencé l'aventure tellement je pars à la cueillette aux champignons dès que je trouve un coin bizarre....
Honnêtement les quelques petites lourdeurs du jeu peuvent être facilement corrigé avec quelques patch.
En ce qui me concerne j'ai 48 heures dessus et ce jeu est devenu ma nouvelle drogue.
Il ya une richesse que je n'ai jamais vu à ce jour dans un jeu d'action/aventure AAA, que ça soit en termes de game design, de systèmes, d'ambiance etc...
Ce service après vente, c'est dommage mais bon, ça va dans le bon sens.
C'est les animaux légendaires, si on va chez la sorcière on peut recouper les animaux chasser. Loup, Cerf, Ours etc...
non mais sérieux réfléchissez un peu même si c'est dur et pas donné à certains. genre se prendre des notes moins bonnes et mauvaise réputation ça fais parti du plan
possible que les testeurs est une vision du jv différente et quand on connais les coréens et leurs gouts/acharnement dans le secteurs c'est sur que ça allait avoir besoin d'un retour mondial pour arranger certain points...
Tu n'as qu'à voir la liste de l'article. L'exemple des clés est très parlant. Tu as plein de portes dans ce monde ouverts. Certaines sont verrouillées, d'autres non. Avant la mise à jour, c'était impossible de savoir avant de toucher la porte. Parfois, et le plus souvent, tu te faisais pomper une clé que tu ne voulais pas utiliser, surtout quand ce n'est qu'un couloir... Et des petites erreurs comme ça, il y en a partout. C'est pas grave mais ça aurait pu être corrigé avant la sortie très simplement s'ils avaient eu du temps.
Pour moi ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Le jeu est sorti pas fini car il y avait des contraintes de temps et d'argent. Donc ils n'ont pas fait "exprès" de sortir le jeu dans sans état du day one, mais ils savaient très certainement qu'il aurait pu être meilleur.
Je pense que, surtout à notre époque où les jeux sont continuellement améliorés avec des mises à jours, vous surestimez l'importance que certains dirigeants donnent aux notes (ils veulent pas que ce soit catastrophique non plus).
Corriger un bug ou une fonctionnalité ça ne se développe pas en quelques jours, il y a toute un pipeline derrière (analyse, dev, tests de non régression, livraison) donc :
- oui, le studio savait que les avis ne seraient pas unanimes à cause de l’état du jeu. Les développeurs ont sûrement alerté la direction mais ceux-ci n'ont pas voulu retarder la sortie
- non, ce n'était pas pour manipuler les joueurs en se faisant passer pour des héros qui réagissent très vite aux retours
Un jeu aussi massif tu ne peux pas tout voir.
Le jeu se bonifie avec le temps, c'est très bon
On est plus sur des mises à jour qui améliore l'expérience que sur des mises à jour qui corrige un jeu pas fini
Là, je ne regrette absolument pas mon achat day one de Crimson Desert. Fiable, moins cher que pas mal de triple A et avec une durée de vie largement supérieure.
Je ne comprends pas ceux qui tapent sur Crimson Desert sans y avoir jouer alors que les joueurs témoignent largement leur satisfaction.
En espérant qu'ils gardent ce genre de mentalité même pour leur prochain jeu, des studios comme Stalker devrait en prendre de la graine.
Je lance une quête je dois vaincre des ennemis, j’ai même pas fini de les buter écran noir: mission réussi… (super)
Là je défonce du monde dans une carrière je tapote R1/R2 ça réagit 1x sur 2…
Suis-je maudit ou ?
ravyxxs totalement
Pour la quête qui s’est terminée sans avoir tuer tout le monde ça m’est arriver 2x depuis que j’ai le jeu.
mattewlogan ayant fait pas mal d'open world d’ubisoft avant d'en avoir marre, le jeu est beaucoup mais beaucoup plus stable que leur OW qu'un OW Bethesda, de The Witcher 3 Cyberpunk, justement si ces studios sortaient un PW aussi propre dès la sortie on les applaudirais
Il bat ses propres records d'audience chaque semaine sur Steam.
Le monde performence n’est plus flou avec la nouvelle option. Enfin on peut voler sans que la stamina ne descende trop vite. Que du bonheur
https://youtu.be/MRUGSeAkjZ4
Voilà. Tout est fais pour que ça soit pas clair. je l’ai réinstaller cet aprem. Là j’ai fais 2H de jeu ça va un peu mieux je dois l’avouer mais il y a des trucs c’est compliquer pour rien niveau organisation.
Après c'est pas indiqué dans la quête, mais quand tu comprends que chaque point d'interet y'a des missions d'expédition, c'est pas compliqué.
j'aimerai juste avoir la possibilité d'inverser la roulade avec le dash
c'est pas normal de faire l'esquive (dash) avec 2 appuie, alors que la lente roulade c'est un seul appui.
c'est pas du tout intuitif en combat, le dash c'est la base pour un gameplay dynmaique et contre attaquer rapidement.
s'ils font ça, mamaaa 20/20
Non il est sortie plus propre que les jeux ubi.
yanssou : j'ai 70h de jeux et franchement.... c'est naze XD. C'est pas qu'on a une histoire pourrie. À mon niveau, ça commence à prendre forme. C'est juste qu'on enchaîne les quêtes un peu comme un bon élève sans vraiment comprendre les enjeux. Mais ça décolle doucement, je le sens.
shambala93 : J'aurais plus dit Bethesda. J'ai eu Assassin Creed Shadows à sa sortie et franchement, c'était propre.
Franchement ce studio s'il continue sur cette lignée pour tous leurs projets
Je vais attendre qu'il soit nickel
Il me semble qu'il y avait même un dev sur X qui a dit clairement, sans détour,que le focus de ce jeu est ailleurs, si vous voulez une expérience narrative, c'est pas le jeu pour vous.
Ca tue pas le marketing, mais au moins c'est clair, les mecs veulent pas de gens déçu à l'arrivé quoi.
J'ai apprécier la sincérité du message
https://www.youtube.com/watch?v=DUHLtfPj-58