The Witcher 3 : un dernier DLC pour la route ?

CD Projekt Red semble incapable de lâcher sonpourtant vieux de 10 ans (mais 60 millions de ventes) et alors que, officiellement, on accueillera d'ici la fin d'année une nouvelle MAJ surprise pour une compatibilité des mods (certains en tout cas) sur consoles, voilà que le podcasteur polonais Rock&Borys apparemment très fiable dans la communauté déclare qu'un DLC est également en préparation.Alors on dit bien un DLC, probablement gratos, et pas une extension, mais le point intéressant est que ce contenu sera produit par Fool's Theory, les mecs derrière. Peut-être un simple skin, ou peut-être un petit pont narratif versjuste histoire de nous faire patienter avant « longtemps »… Bref, à suivre.