C'est Spencer qui le dit : Microsoft n'a plus pour stratégie de convertir la masse au hardware Xbox C'est Spencer qui le dit : Microsoft n'a plus pour stratégie de convertir la masse au hardware Xbox

A l'occasion d'une nouvelle interview face à Xbox Era, Phil Spencer enfonce des portes qu'il avait lui-même entrouverte en mettant fin à la guerre des consoles. Pour ce qu'il en restait depuis que certaines barrières se sont mises à s'effondrer une par une.



L'homme a en effet dû rebondir sur une de ses propres déclarations, celle lançait il y a 2 ans devant la FTC quand il était reproché à Sony d'exploiter les 30 % de royalties sur les jeux Xbox vendus sur PlayStation (surtout Minecraft à l'époque) pour signer des deals avec les tiers afin de bloquer l'arrivée de jeux sur Xbox.



2 ans plus tard, on ne sait plus vraiment si c'est toujours une stratégie chez PlayStation (ça semble en tout cas s'être calmé) mais de toute façon, Phil Spencer fait aujourd'hui fi de tout cela car même si bien entendu, il aimerait comme un peu tout le monde récupérer 100 % de ses gains (d'où selon lui le fait que Xbox continuera à produire ses propres hardwares), 70 % pris chez ce qui était considéré un temps comme la concurrence, c'est suffisamment pour les réinvestir dans un catalogue de plus en plus majeur, prenant exemple du dernier Xbox Developer Direct qui a permis de découvrir l'existence d'un Ninja Gaiden 4 spécialement financé par Microsoft… et qui en plus profitera à tout le monde.



Spencer qui ajoute pour définitivement appuyer la stratégie (au cas où certains en douteraient) que Microsoft « n'essaie plus de faire passer sur Xbox » les joueurs PlayStation comme Nintendo. En bref, les choses évolueront naturellement dans un sens comme dans l'autre et quel que soit le sens du vent, Xbox souhaite rester du bon côté du manche. Financièrement.