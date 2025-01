EA a perdu 18% de sa valeur en 24h EA a perdu 18% de sa valeur en 24h

C'est tête baissée que Electronic Arts a avoué son échec durant les fêtes, autant par la fin de croissance pour la franchise EA Sports FC (recul des revenus pour le ‘25) que les résultats déplorables de Dragon Age : The Veilguard.



De quoi donner une crise d'angoisse aux actionnaires qui ne se sont pas fait attendre avec une chute de plus de 18 % de la valeur en seulement 24h, soit plus de 6 milliards de dollars de valeur en moins, et le niveau le plus bas depuis un peu plus d'un an.



Reste maintenant à voir comment l'éditeur parviendra à inverser la tendance. EA Sports, Madden et EA Football Club resteront les piliers, mais nous ne sommes plus prêts d'entendre parler de Bioware, sans parler de l'inconnu d'avenir sur Need for Speed. Les regards sont en revanche tournés vers Battlefield 6, qui selon Tom Henderson va subir les plus grosses phases de playtest dans l'histoire de la franchise pour éviter une nouvelle catastrophe.