Souhaitant aller à l'essentiel, Elden Ring Nightreign supprimera le système de messages rapides

Le message va finir par bien entrer dans notre boîte crânienne : même s'il emprunte le nom de la licence à succès, Elden Ring Nightreign n'a pas grand-chose à voir avec le jeu principal, ni même avec les Souls de manière globale, si ce n'est son feeling, sa difficulté et son bestiaire.



Un pur spin-off jusqu'au bout des ongles qui, le directeur Junya Ishizaki nous l'apprend via IGN, ira jusqu'à supprimer la fameuse fonctionnalité de messages rapides, certes généralement objet de gros trolls, mais tout de même ancré dans la culture Soulsborne de FromSoftware depuis Demon's Souls. La raison ? Pas de temps à perdre pour écrire ou lire des messages : les sessions dans Nightreign prendront 40 minutes maximum (3 jours in-game), d'où de nouvelles fonctionnalités de déplacement et de l'absence de respawn lors d'un passage au feu de camp. On file, on se dépêche, on tente de survivre, point.



Sortie prévue dans le courant de l'année, avec bêta préalable en février, et si la tentative déçoit déjà un peu par l'impossibilité d'y jouer à 2 (c'est solo ou en trio, obligatoirement), l'équipe a au moins promis qu'on ne parlerait pas de jeu à service : l'expérience est complète, sans micro-transactions.