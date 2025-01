Fin de production pour l'Apple Vision Pro Fin de production pour l'Apple Vision Pro

Même Apple ne peut faire de miracles sur des secteurs très compliqués, et c'est presque sans surprise que l'on apprend de la part du Financial Times que le fameux appareil AR/VR « Apple Vision Pro » est loin de déplacer les foules même chez les bourgeois et développeurs.



Certes, avec un prix de 3499$ (et 3999€ chez nous), il ne fallait pas s'attendre à happer le grand public dans un premier temps mais même sans cela, les objectifs sont loin d'être atteint. Initialement, Apple voulait en vendre un million d'unités en 2024, un souhait très vite réduit de moitié par les complications de production et une demande très relative dont les effets se font pleinement ressentir aujourd'hui : selon les sources du quotidien, le constructeur viendrait de mettre fin à la production du casque, et aurait encore un lourd stock à écouler tout au long de 2025.



Plus important, des changements ont été effectués autour de « l'Apple Vision Pro 2 » (oui, ça va très vite) : très peu d'évolutions physiques mais quelque chose plus proche de la simple révision, avec intégration du nouveau système IA maison (Apple Intelligence), et surtout potentiellement moins cher.