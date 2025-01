PlayStation : les responsables de la gamme PS Classics vont pousser la recherche sur l'émulation PS3 PlayStation : les responsables de la gamme PS Classics vont pousser la recherche sur l'émulation PS3

Les années passent et les exclusivités PlayStation 3 restent bloquées dans l'espace Cloud (sauf si vous avez encore le matos d'origine évidemment) mais l'espoir continue de grandir pour pouvoir y jouer sans avoir besoin d'accorder sa confiance en sa connexion.



Implicit Conversions, l'un des principaux collaborateurs PlayStation responsables de la gamme PS2 Classics (sur PS4) et PS Classics (sur PS5) vient de publier via Reddit la nouvelle feuille de route de son moteur d'émulation Syrup, avec un segment consacré à la recherche et la conception de prototypes pour de l'émulation concrète des jeux PlayStation 3. Enfin.



L'entreprise ne livre pas de détails supplémentations, et il faudra donc attendre pour voir s'il sera prochainement possible de se livrer sans Cloud à certains titres du monolithe noir n'ayant jamais bénéficié de remasters jusqu'à présent, comme certains Ratchet & Clank, les InFamous, Resistance, Motorstorm… ou même un certain Metal Gear Solid 4 qui pourrait bien ne pas attendre jusque-là pour faire son retour.